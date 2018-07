Jetter/Mayer wecken Erwartungen

Beim Pfingstturnier in Ludwigsburg ließ das Tanzpaar Sebastian Mayer und Jana Jetter vom ATC Ravensburg aufhorchen: Die beiden holten zweimal den ersten Platz.

Seit 14 Jahren richtet der TSC Residenz Ludwigsburg das traditionsreiche Pfingstturnier in der Musikhalle Ludwigsburg aus. Sebastian Mayer und Jana Jetter gingen gleich an zwei Tagen in der Hauptgruppe D Latein an den Start. Trotz anfänglicher Nervosität gelang es dem Paar, sich Runde für Runde sicherer zu präsentieren und schließlich das Turnier zu gewinnen.

Mit diesem Erfolg hätten die beiden, die erst seit wenigen Monaten miteinander trainieren, nicht gerechnet. Mit dem nun gewonnenen Selbstvertrauen, tanzten sich Mayer und Jetter auch am folgenden Tag zielstrebig und voller Angriffswillen auf den ersten Platz von 25 startenden Paaren. An beiden Tagen ermöglichte es ihnen der Siegertitel, auch noch am Turnier der nächst höheren Leistungsklasse C-Latein teilzunehmen.

Stark in der C-Klasse

Auch hier zeigte das Paar keine Schwächen und ließ etliche Paare hinter sich. „Jana und Sebastian sind ein sehr ehrgeiziges und fleißiges Paar, das jede freie Minute nutzt, um an sich zu arbeiten. Ein solches Ergebnis war somit schon längst überfällig“, so ATC-Trainer Jürgen Schlegel. Mit Jana Jetter und Sebastian Mayer habe der ATC Blau-Rot ein weiteres vielversprechendes Paar, das auch im Herbst auf der Landesmeisterschaft in Friedrichshafen bei der Titelvergabe ein Wörtchen mitreden kann.