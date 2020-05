„Jesus wird weiterhin nicht richtig gestorben sein“

Als wir kürzlich sonntags zu Hause „Kirche im Kleinen“ feierten und die österliche Begegnung des Petrus mit dem auferstandenen Jesus zum Thema hatten, fragte meine zehnjährige Tochter: „Wann nochmal ist Jesus richtig gestorben?“ Die Antwort des zwölfjährigen Bruders, dank homeschooling gerade ein echter Experte in Sachen Himmelfahrt und Pfingsten, lautete: „Der stirbt ja gar nicht richtig...“ Wie jetzt?!

Biblisch lautet dieses „nicht richtig sterben“: „Eine Wolke nahm ihn auf und entzog ihn ihren Blicken“. Was, wenn Jesus wirklich „nicht richtig“ gestorben wäre, sondern nur eine Wolke ihn unseren Blicken entzieht? Ist es nicht so, dass die Sache Jesu bis heute nicht ausgestorben ist, auch wenn man es manchmal fast meinen könnte? Vielleicht sind wir ja immer noch damit beschäftigt, in den Himmel zu starren - an einer vergangenen Zeit festzuhalten, obwohl gerade eine neue anbricht? Am entlarvendsten finde ich den Satz, der der Himmelfahrt Jesu folgt und den zwei Engel den Jüngern zusprechen: „Was steht ihr da und starrt zum Himmel?“ Was aussieht wie ein Schlusspunkt, nämlich die Himmelfahrt Jesu, wird mit diesem Satz zum Doppelpunkt: Wir hatten es schön, aber jetzt trauert nicht dem Vergangenen nach. Ergeht euch nicht im Bau von Luftschlössern. Löst euch von dem, was euch noch gefangen nimmt und packt an! Die Jünger hatten ja Jesu Verheißung, dass bald seine Kraft sie erfüllen wird, damit sie begeistert und gestärkt als Zeugen seiner frohen Botschaft in die Welt hinausgehen - aber welche Botschaft hält das Fest Christi Himmelfahrt für uns bereit, gerade in Corona-Zeiten? Nicht mehr das Kaninchen vor der Schlange sein. Nicht gebannt auf Infektionszahlen oder Verordnungen starren, sondern auf das Leben, das nach wie vor innerhalb der Abstandsregelungen und hinter den Schutzmasken stattfindet. Geschmeidiger die oder der sein, der ich in dieser Zeit eben bin. Ein „eigentlich bin ich“ oder „eigentlich würde ich“ nützt mir derzeit nichts.

Und was ist die Verheißung, die uns gilt? Ich persönlich glaube ja schon, dass der Corona-Spuk auch mal wieder ein Ende nehmen wird. Die Verheißung liegt aber schon viel näher, und heißt nicht: alles wird wieder genau so wie es war, sondern: ihr bekommt die Kraft, um mit Mut und Begeisterung neue Wege zu gehen. Es wird nicht etwas sein, das man euch verordnet, nicht etwas, auf das ihr durch Denken, Reden und Diskutieren kommt, sondern etwas, das euch geschenkt wird und das ihr in euch spüren werdet. Und das euch, wenn ihr dieser Kraft vertraut, in Bewegung setzen wird! Jesu Botschaft ist heute mehr denn je eine Botschaft vom Sieg des Todes über das Leben, vom Sieg des Vertrauens über die Angst und vom Sieg der Menschlichkeit über die Sterilität. Wenn wir uns dieser Botschaft innerlich anschließen und dafür eintreten, wird Jesus auch weiterhin nicht richtig gestorben sein. Vielmehr fährt der Himmel zur Erde.

Christiane Schupp, Patoralreferentin Ravensburg-Süd