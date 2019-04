Gründonnerstag in einer kleinen geistlichen Gemeinschaft, die Zahl der Gottesdienstbesucher durchaus überschaubar. Nach der Predigt machte der Priester eine einladende Geste, zur Fußwaschung nach vorne zu kommen. Er wartete einen Moment, aber es kam immer noch keiner. Und dann fragte er: „Wo sind sie?“ Kann es nicht sein, dass dies die heutige Botschaft des Gründonnerstags ist? Jesus ist bereit, sich zu bücken, um uns die Füße zu waschen, aber keiner ist da. Er will seinen Dienst tun – aber da ist niemand, der diesen Dienst an sich getan haben will. Wir machen und tun viel, rackern uns ab, um anderen „zu Diensten“ zu sein – und sind wohl auch meistens bereit, anderen die Füße zu waschen.

Dabei vergessen wir dann oft, dass Jesus zuerst uns meint. Bevor er uns in die Welt und zu den Menschen schickt, bevor er uns „zum Arbeiten“ hinausschickt, versammelt er uns bei sich, wäscht unsere Füße, gibt sich uns in Brot und Wein. Die frohe Botschaft des Evangelisten Johannes veranschaulicht Jesu Grundhaltung des „Für euch“ beim Abendmahl im Bild der Fußwaschung. Aber oftmals sind wir so bemüht alles andere zu machen, dass wir nicht mehr bei ihm und mit ihm sein können. Dass er gar keine Chance mehr hat, uns die Füße zu waschen, weil wir gar nicht da sind.

„Begreift ihr was ich an euch getan habe?“, fragt Jesu seine verwunderten und entsetzten Jünger nach der Fußwaschung. Nein, begreifen konnten sie es nicht. In Jesus erniedrigt sich Gott selbst zum Diener aller Menschen, steigt er unübersehbar von seinem hohen Himmelsthron herab, um in der Fußwaschung uns zu dienen, ehe er den Schand- und Marterpfahl des Kreuzes besteigt, was wir ja am Karfreitag nachmittags, zur Stunde der Kreuzigung Jesu, als Katholiken feiern. Das Wort „Kar“ ist althochdeutsch und bedeutet „Kummer“.

Jesus lässt nicht locker. Er besteht darauf, dass wir die Zumutung seines Dienstes an uns und seiner Demut persönlich annehmen, aushalten und ertragen. Jesus ist über diese Erde gegangen und wie oft wurden seine Füße am Ende eines Tages gewaschen, meistens in alltäglicher Weise und manchmal auch außergewöhnlich. Und er und seine Freundinnen und Freunde haben sich diese Wohltat sicher auch gegenseitig geschenkt.

Mit den Füßen die Erde berühren heißt, in Kontakt sein mit dem, was uns trägt. Viel gerät zwischen diese wichtige Berührung mit dem Schöpfungsgrund: Bodenbeläge, unsere Schuhe, wir steigen aufs Fahrrad, ins Auto oder heben ganz ab, wenn wir im Flugzeug sind. Doch irgendwann brauchen wir wieder Erdung. Vielleicht ziehen Sie demnächst die Schuhe aus und gönnen Ihren Füßen die Erde oder besuchen einen Gottesdienst zu Ostern, um wieder Erdung zu bekommen.

Ich wünsche Ihnen gesegnete Kar- und Ostertage.

Diakon Martin Ogger, Wangen