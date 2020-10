Untersulmetingen (sz) - Unter dem Motto „Jesus, erzähl uns von Gott“ haben 17 Kinder am Sonntag, 27. September, in Untersulmetingen ihre Erstkommunion gefeiert – aufgrund der Abstandsgebote in der Mehrzweckhalle. Seit Oktober des Vorjahrs wurden die Kinder von Pfarrer Andreas Ochmann und ihren Tischmüttern auf das Fest vorbereitet. Nach der Absage des Termins im April konnte nun ein feierlicher Gottesdienst gehalten werden. Die Gruppe „Little Moore“ begleitete diesen; im Anschluss spielte der MV Risstaler im Festgarten. Die Erstkommunionkinder heißen Jakob Bähr, Laurenz Böhringer, Malte-Tjark Branz, Samuel Ege, Paul Ehe, Lena Frey, Anna Lena Hartmann, Max und Marie Hochdorfer, Noah Knoll, Luis Müller, Konstantin Riglas, Lea Romer, Joschua Roy, Lukas Stöferle, Felix Weckerle, Johannes Wiest. Foto: privat