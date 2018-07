Jesuiten-Missbrauchsbeauftragte legt Bericht vor

München (dpa) - Die Jesuiten wollen heute ihren Abschlussbericht zum Missbrauchsskandal in den Schulen des Ordens vorlegen. Die Beauftragte Ursula Raue hat die Vorfälle am Berliner Canisius-Kolleg und anderen Schulen der Gesellschaft Jesu untersucht. In einem Zwischenbericht im April hatte sie von mehr als 120 Opfern gesprochen. Anfang des Jahres war bekanntgeworden, dass an deutschen Jesuitenschulen in Berlin, Bonn und Sankt Blasien Schüler bis in die 80er Jahre hinein misshandelt und sexuell missbraucht wurden.