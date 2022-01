Jessica Knöpfle will „Shopping Queen“ werden

Im Rathaus in Kettershausen (Kreis Unterallgäu) Jessica Knöpfle (40) ein bekanntes Gesicht. Seit rund drei Jahren arbeitet sie dort als Bürgermeistersekretärin. In absehbarer Zeit werden sie Menschen in ganz Deutschland kennenlernen; zumindest ein bisschen. Denn die Dietenheimerin wird als Kandidatin in der TV-Sendung „Shopping Queen“ zu sehen sein. „Ich kann jedem empfehlen, mitzumachen. Es ist ein tolles Erlebnis“, berichtet sie begeistert von der Drehwoche in Ulm und dem abschließenden Treffen mit Moderator und Modedesigner Guido Maria Kretschmer.

Jede Woche ist eine andere Stadt der Schauplatz

Die Zusage, dass sie im Dezember im auffälligen Shopping-Queen-Bus in Ulm unterwegs sein wird, erhielt Jessica Knöpfle Anfang Oktober während der Heimfahrt von der Arbeit. „Ich war total aus dem Häuschen, mein Herz spielte verrückt“, erinnert sie sich. So sehr habe sie sich gefreut. „Ich wollte schon immer mal mitmachen und Guido treffen.“ Die Sendung sei „ein tolles Format“, findet Knöpfle.

Jessica Knöpfle erlebte während der Drehwoche in Ulm zur Serie „Shopping-Queen“ aufregende Tage. (Foto: RTL)

„Shopping Queen“ ist eine Doku-Soap, die montags bis freitags auf Vox ausgestrahlt wird. Jede Woche ist eine andere Stadt der Schauplatz. Fünf Teilnehmerinnen bekommen ein gemeinsames Thema, nach dem sie dort einkaufen und sich einkleiden sollen. Zeit und Budget sind ebenfalls vorgegeben. Jeden Tag wird eine andere Mitstreiterin gefilmt. Unterstützt werden die Kandidatinnen von ihrer jeweiligen Shoppingbegleitung. Bei Jessica Knöpfle war eine Freundin mit auf Einkaufstour.

Mode ist der 40-Jährigen wichtig

Für die Dietenheimerin waren Fernsehdreharbeiten eine Premiere. „Ich stand noch nie vor der Kamera“, erzählt sie und ergänzt lachend: „So aufgeregt wie an den ersten zwei Drehtagen war ich glaub noch nie.“ Gefilmt wurde sie in ihrer Wohnung in Dietenheim und dann auch in Ulm. „Das Drehteam war total nett, überhaupt nicht streng und durch und durch entspannt“, berichtet Knöpfle. Das habe auch ihr selbst geholfen, locker zu bleiben trotz des für sie anstrengenden Scheinwerferlichts und der Wiederholungen beim Dreh.

Mode ist der 40-Jährigen wichtig, die Haus und Garten mit ihrem Ehemann, zwei Söhnen sowie Hund, Hühnern und Schildkröten teilt. Den Inhalt ihres Kleiderschranks beschreibt sie als bunt, feminin und auch praktisch. Kurzum: „Es ist alles dabei.“

Das Motto während der Ulm-Woche lautete „Mehr ist mehr – sei umwerfend in deinem Oversize-Outfit“. Ein Thema, das schon herausfordernd für sie gewesen sei, meint Knöpfle. Doch „besser als ein Horrorthema wie Bikini oder Unterwäsche“, sagt sie und lacht. "“ch habe versucht, das Thema so gut wie möglich umzusetzen mit der Auswahl an Geschäften, die ich hatte.“Sie leugnet nicht, an ihrem Shoppingtag zwischendurch ein bisschen „Versagensangst“ gehabt zu haben: dass entweder das Geld oder die Zeit nicht ausreichen würden.

Unterschiedliche Persönlichkeiten und Altersklassen dabei

Mit Punkten bewertet wird das jeweilige Outfit in der Sendung von den anderen Kandidatinnen. Sie kamen alle auch aus der näheren Umgebung von Ulm. Laut Knöpfle waren unterschiedliche Persönlichkeiten und Altersklassen dabei. Sie habe mit ihren Mitstreiterinnen „Glück“ gehabt, sagt sie. Nach wie vor sei sie mit ihnen in Kontakt, Freundschaften seien entstanden.

Die Dreharbeiten selbst, bei denen wie die Teilnehmerin sagt, „nichts gestellt wird“ und „jeder sein kann, wie er ist“, endeten mit einem Besuch bei Guido Maria Kretschmer in Hamburg. Wen der Moderator und Juror schließlich zur Shopping-Queen kürte, darf an dieser Stelle noch nicht verraten werden. Für die Dietenheimerin war das Finale in Hamburg aber auf jeden Fall das „schönste Erlebnis“ der Woche. Denn Guido sei noch „viel netter“, als er im Fernsehen wirke. Und sie selbst sei jetzt ein noch größerer Guido-Fan.

Wunsch: noch einmal bei den Dreharbeiten dabei sein

Geblieben von der aufregenden Shopping-Queen-Woche ist der Dietenheimerin neben Erinnerungen auch eine große Einkaufstasche, die der Modedesigner signiert und mit den Worten „Der zauberhaften Jessica – alles Liebe“ versehen hat.

Mit Spannung erwartet sie nun die Ausstrahlung der Ulmer Woche, die auf Vox voraussichtlich in der Woche ab dem 7. März zu sehen sein wird. Und sie hat die Hoffnung, dass jemand sie vielleicht einmal als Shopping-Begleitung auswählen wird, damit sie noch einmal bei den Dreharbeiten dabei sein kann.