Jens von Lackum rückt an die Aesculap-Spitze

Aesculap bekommt einen neuen Chef: Jens von Lackum übernimmt ab 1. April den Posten des Vorstandsvorsitzenden des Tuttlinger Medizintechnikunternehmens. Wie der Mutterkonzern B.Braun aus Melsungen mitteilt, wird von Lackum die Nachfolge von Joachim Schulz antreten, der in den Ruhestand geht.

Der Aufsichtsrat der B. Braun SE habe die Entscheidung in seiner Sitzung am 7. Dezember getroffen, heißt es weiter. Jens von Lackum wird zudem als stellvertretendes Mitglied in den Vorstand der B. Braun SE berufen und ab 1. April 2022 die Sparte Aesculap im Vorstand verantworten.

Angefangen als Leiter der Rechtsabteilung

Jens von Lackum (45) studierte Rechtswissenschaften in Heidelberg und Münster und absolvierte anschließend ein Master of Laws (LL.M).-Studium an der California Western School of Law in San Diego. Von 2005 bis 2008 war er als Rechtsanwalt in Düsseldorf und London tätig. Seine Karriere bei der Aesculap AG in Tuttlingen begann von Lackum als Leiter der Rechtsabteilung im Jahr 2008. Es folgten Positionen als Bereichsleiter Recht und Personal sowie ab 2016 als Vorstand Marketing, Vertrieb und Personal der Aesculap AG. Seit 2018 ist von Lackum stellvertretender Vorsitzender des Vorstands der Aesculap AG. Er ist verheiratet, hat vier Kinder und lebt mit seiner Familie in Tuttlingen.

„Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Jens von Lackum im Vorstand der B. Braun SE. Als langjähriger Wegbegleiter von Aesculap ist er mit dem Geschäft der Sparte bestens vertraut und wird mit seiner Expertise ihre erfolgreiche Weiterentwicklung vorantreiben – gerade auch mit Blick auf neue Technologien und die Digitalisierung. Gleichzeitig danke ich Joachim Schulz sehr herzlich für sein außerordentliches Engagement bei der Begleitung und Entwicklung unseres Unternehmens. Er hat B. Braun im Vorstandsteam prägend mitgestaltet und dazu beigetragen, das Fundament für die nächste Dekade zu legen. Für den neuen Lebensabschnitt wünsche ich Herrn Schulz alles erdenklich Gute“, sagt der B. Braun SE Aufsichtsratsvorsitzende Thomas Rödder.

3600 Mitarbeiter in Tuttlingen

B. Braun ist nach eigenen Angaben eines der weltweit führenden Unternehmen in der Herstellung von Medizintechnik-und Pharmaprodukten sowie Anbieter medizinischer Dienstleistungen. Es hat etwa 64 000 Mitarbeiter weltweit, in Tuttlingen arbeiten etwa 3600 Mitarbeiter bei Aesculap. Aesculap fertigt medizinische Instrumente und Implantate. B. Braun erwirtschaftete 2020 einen Umsatz von 7,4 Milliarden Euro.