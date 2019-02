Jens Hulbert sich sich als moderner Dienstleister

MECKENBEUREN - „Die Verwaltung muss transparent machen, was sie tut“, fordert Jens Hulbert, der neue Leiter des Meckenbeurer Hauptamtes: „Wenn sich Anwohner frühzeitig in Prozesse einbringen können, ersparen wir uns viele Wutbürger. Wir brauchen mehr Bürgerinformation.“ Der neue Hauptamtsleiter sieht die Gemeindeverwaltung als modernen Dienstleister, der mit dem Bürger für den Bürger arbeiten sollte. Deshalb sollen die Meckenbeurer im Rathaus immer eine offene Tür und ein offenes Ohr für ihre Fragen finden.

Hulbert arbeitet seit mittlerweile 25 Jahren in der Verwaltung, hat sich vom mittleren Dienst in den gehobenen Dienst hochgearbeitet und jetzt sein Büro als Chef des Hauptamtes bezogen. Wichtig ist ihm dabei das weit gefächerte Aufgabengebiet und ein wertschätzender Umgang miteinander am Arbeitsplatz. „Die persönlichen Werte müssen übereinstimmen. Das ist zum Beispiel in Personalfragen ganz wichtig“, betont er. In den Zuständigkeitsbereich des Hauptamtes fällt auch das Personalamt.

Ein Generalist

Doch auch für viele andere Aufgaben, die ihn in Meckenbeuren erwarten, sieht sich Hulbert gut gerüstet. „In den vergangenen Jahren im kirchlichen Dienst bin ich zum Generalisten geworden.“ So arbeitete er im Bereich Finanzen, beschäftigte sich mit Kindergartenangelegenheiten und war in den Sachgebieten Bauen, Liegenschaften und Personal tätig.

Bestens kennt Hulbert in und um Meckenbeuren auch schon das Radwegenetz und die vielen hübschen Wirtschaftswege, die der begeisterte Rennradfahrer von seinem Wohnort Amtzell aus bei seinen Ausfahrten erkundet hat.

In den Süden gezogen ist der gebürtige Mainzer vor sieben Jahren. „Das war eine ganz bewusste Entscheidung für die Region, in der wir leben wollen“, sagt Hulbert. Die Familie liebt das Allgäu und die Bodenseeregion.

In seiner Freizeit geht Hulbert auch gern Bergwandern und Skifahren und engagiert sich in einer historischen Bürgerwehr, die bei kirchlichen Veranstaltungen und bei Umzügen als schmückendes Beiwerk in ihren traditionellen alten Uniformen auftritt.

Die Perspektive wechseln

Am Arbeitsplatz ist Jens Hulbert ein Freund klarer Organisationsstrukturen. „Es muss Regeln geben, wo sie notwendig sind, aber miteinander sprechen ist auch ganz wichtig“, sagt der 43-Jährige. Dazu gehört für ihn auch, eingefahrene Strukturen zu hinterfragen. „Das haben wir immer schon so gemacht“ lässt er als Argument nicht gelten. Wir müssen auch mal die Perspektive wechseln und überlegen, wie der Bürger das sieht. Fragen von Meckenbeurern sind für ihn „wichtige Anregungen“ um die Verwaltung „jeden Tag ein kleines Stück besser zu machen“, so der neue Hauptamtsleiter.