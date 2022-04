Im Jemen hat Präsident Abed Rabbo Mansur Hadi seine Macht an einen neuen Präsidialrat übertragen und Vizepräsident Ali Mohsen al-Ahmar per Dekret abgesetzt. Der neue Rat solle das Land für eine „Übergangszeit“ leiten und mit den Huthi-Rebellen über eine Lösung des jahrelangen Konflikts verhandeln, wie die staatliche Nachrichtenagentur Saba am Donnerstag berichtete.

