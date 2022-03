Jedes Tier hat seine eigene Melodie

TUTTLINGEN - Fast 500 Grundschulkinder aus dem ganzen Landkreis haben am Montagvormittag in der Stadthalle eine Aufführung von Prokofjews „Peter und der Wolf“ erlebt.

Nanu, das klingt aber gar nicht nach dem beliebten Musikmärchen. Tatsächlich hatte die Philharmonie Pilsen unter dem energiegeladenen Dirigat von Chuhei Iwasaki die Zugabe vorangestellt. Wie schon am Vorabend beim großen Konzert erklang die Ouvertüre zu Verdis Oper „Die Macht des Schicksals“, gespielt von dem 51-köpfigen Orchester. Einige der Musiker verließen dann die Bühne und Barbara Heni begrüßte die jungen Konzertbesucher, die aus Möhringen, Böttingen, Nendingen, Trossingen, Kirchenhausen und Tuttlingen gekommen waren.

Die Musikschulpädagogin übernahm nicht nur souverän die Rolle der Erzählerin, sondern sie hatte auch mit Schülern die entsprechende Pantomime einstudiert. Während die Streicher das Leitmotiv für den Titelhelden Peter im Andantino intonierten, sprang Katelyne Blum in dieser Rolle munter quer über die Bühne. Und ließ sich auch nicht groß von der vom Fagott „gesungenen“ Schimpftirade des Großvaters (Jonathan Hornung) beeindrucken.

Der ärgerte sich mächtig darüber, dass Peter das Gartentor aufgelassen hatte. Das sei gefährlich, denn ein Wolf streiche umher. Peter versuchte, dem Großvater den Gehstock zu klauen und tollte dann mit dem glücklich flatternden, von einer Querflötenmelodie charakterisierten Vogel (Finja Egle) umher. Inzwischen war die Ente ausgebüxt und paddelte quietschvergnügt auf dem Teich. Ihr Quaken wurde von der Oboe im L‘istesso tempo gespielt, die Rolle hatte die erst siebenjährige Rebecca Binder übernommen. Doch dann schlich sich eine Katze an, „lautlos auf Sammetpfoten“, untermalt von der Klarinette im Moderato. Linnea Pohl verkörperte das Tierchen perfekt, bis hin zu dem „so zu tun, also ob nichts gewesen wäre“, nachdem ihr Plan, den Vogel zu fangen, gescheitert war. Doch dann geriet das Entchen in ernste Gefahr, denn der große graue Wolf, gespielt von Jonathan Binder, schlich sich an, verraten nur von den drei Hörnern im Andante molto. Er hetzte seine Beute und verschlag sie mit einem Happs. Gerne hätte er auch noch Vogel und Katze erwischt, doch dann wurde er müde und schlief unter dem Baum ein. Dort aber fesselte ihn Peter mit einer Schlinge. Die Trompete kündigte die Ankunft der Jäger an, die Schüsse kamen von der Pauke. Doch der Wolf überlebte und wurde in einer Prozession in den Zoo abgeführt. Wie die Ente es geschafft hat, wieder freizukommen?

Märchen halt. Barbara Heni hat sich beim Text an das Vorbild von Mathias Weimann gehalten. Der sprach vor sechs Jahrzehnten noch auf Schellackplatten. „Da wir unter Pandemie-Bedingungen geprobt haben, lernten die Kinder fast jede Rolle“, sagte Heni im Interview. Das habe sich theaterpädagogisch aber als sehr positiv erwiesen. Der Erfolg gab ihr recht, der Beifall war kräftig und langanhaltend.

Nicht zu verachten war auch der organisatorische Aufwand: Die Schulkinder wurden alle frühmorgens getestet, die Busse hielten in der Umgebung der Halle an. Es wurde von den Lehrkräften und einigen Begleitpersonen darauf geachtet, dass die Klassen getrennt ihre Plätze einnahmen. Das Ganze lief so gut, dass die Vorstellung mit nur acht Minuten Verspätung beginnen konnte.