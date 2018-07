Jeder Teilnehmer hilft den Krebskranken

Zum vierten Mal startet am Sonntag, 6. Juni, die Ellwanger Benefiz-Radtour für die Deutsche Krebshilfe. Diesmal vom Frühlingsfest auf dem Schießwasen aus. Über die Vorbereitungen hat unser Redakteur Eckard Scheiderer mit dem Organisator und Begründer der Tour, Uwe Gebler, gesprochen.

Herr Gebler, zwei Wochen sind es noch bis zur vierten Ellwanger Benefiz-Radtour. Wie laufen die Vorbereitungen?

Die Vorbereitungen laufen sehr gut. Nach vier Jahren erfolgreicher Benefiz-Radtouren ist da eine Menge Routine drin.

Haben Sie schon Anmeldungen von größeren Gruppen, etwa von Vereinen oder Firmen?

Es liegen ein paar Anmeldungen vor. Sehr viele Anrufe durfte ich schon entgegennehmen bezüglich der Anmeldeformalitäten. Viele melden sich am Tag selbst an, denn hier sind wir sehr gut gerüstet mit unseren Startnummern.

Wird sich auch „Prominenz“ auf den Fahrradsattel schwingen?

Es wird sich hoffentlich Prominenz auf den Sattel schwingen. Alle Gemeinden und Städte habe ich gebeten, den Termin in ihren Amtsblättern beziehungsweise Stadtanzeigern zu veröffentlichen. Der Schirmherr der Tour, Oberbürgermeister Karl Hilsenbek, will wieder mitfahren. Ich lasse mich überraschen, wer sonst noch kommt.

Zum ersten Mal ist die Radtour, so dass Wetter mitspielt, ja eine frühsommerliche Veranstaltung. Was erhoffen Sie sich von dieser Terminverlagerung, weg vom bislang traditionellen 3. Oktober? Und was von der Einbindung in das Ellwanger Frühlingsfest?

Durch die Terminverlegung ist ein früherer oder späterer Start möglich. Es ist länger hell und danach kann man noch gemütlich das Frühlingsfest besuchen. Die Wahrscheinlichkeit auf gutes Wetter lässt zu diesem Termin und in Anbindung an das Frühlingsfest auf deutlich mehr Teilnehmer hoffen. Frühlingsfest, fröhlich sein, feiern, Karussell fahren , und die Benefiz-Radtour zu unterstützen ist eine sehr gute Kombination. Und so trägt jeder Teilnehmer dazu bei, diese schlimme Krankheit, den Krebs, heilbarer zu machen.

Was motiviert sie jedes Jahr aufs Neue, diesen doch gewaltigen organisatorischen Aufwand auf sich zu nehmen, um die Benefiz-Radtour auf die Beine zu stellen?

Als gesunder Mensch mit meiner Familie, Freunden, Verwandten und Bekannten so etwas zu organisieren macht einfach Spaß. Dies zum vierten Male zu organisieren geht auf die Freude über den Erfolg der letzten Jahre zurück. Hobbysportler von der Ostalb in so zahlreicher Menge zu gewinnen, ohne Profitgier und ohne irgendeinen Hintergedanken, um auf Menschen zu treffen, die man vielleicht später trainieren könnte, das ist die Haupmotivation. Vor der Veranstaltung muss schon organisiert und gearbeitet werden, aber danach, wenn ich mit meinem Team der Deutschen Krebshilfe wieder einen schönen Scheck schicken kann, ist das kein Aufwand mehr, sondern eine beruhigende, glückliche Zeit für uns alle.