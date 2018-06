Jeder kocht sein eigenes Süppchen

Noch immer fehlt in der Region am bayerischen Bodensee ein einheitliches Verbund- und Tarifsystem für öffentliche Verkehrsmittel. Ein solches Angebot wird nicht nur von den Einheimischen, sondern auch von den Urlaubsgästen erwartet. Seit Jahren sprechen die politisch Verantwortlichen davon, ein eigenes Tarifsystem ins Leben zu rufen oder sich dem Bodensee-Oberschwaben-Verkehrsverbund (Bodo) anzuschließen. Bis das soweit ist, wird sicherlich noch weiterhin viel Zeit ins Land gehen. Inzwischen kochen die Gemeinden ihr eigenes Süppchen, um bei den Touristen attraktiv zu bleiben: Wasserburg verbilligt die Busfahrten für seine Gäste, und Nonnenhorn übernimmt für seine Urlauber die kompletten Kosten fürs Zugticket. Grundsätzlich ist das ein Armutszeugnis für die gesamte Region: Es wird Zeit für einen Verkehrsverbund. Auf der anderen Seite sind diese Bemühungen überaus ehrenwert. Schließlich ist jedes Auto, das in der Hochsaison stehen bleibt, ein Gewinn für die ganze Region.