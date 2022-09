Jeder kann seinen ökologischen Fußabdruck ermitteln

Bad Saulgau (sz) - Ein weiterer Schwerpunkt der Bad Saulgauer Aktionswochen „Nachhaltig leben – Fair handeln“ sind die landesweiten Nachhaltigkeitstage. Unter dem Motto „Jede Tat zählt“ finden in Bad Saulgau am Samstag, 24. September, gleich mehrere Aktionen statt, die zeigen, wie jeder Mensch nachhaltig handeln kann.

Jeder Mensch hinterlässt einen ökologischen Fußabdruck. Doch was bedeutet der ökologische Fußabdruck? Und wie sieht der persönliche Fußabdruck aus? Mithilfe von begehbaren Fußabdrücken kann jeder auf dem Wochenmarkt am Samstag 9 bis 14 Uhr den persönlichen Fußabdruck ermitteln. Zudem zeigt Melanie Willnat, Koordinatorin für kommunale Entwicklungspolitik und Nachhaltigkeitsbeauftragte der Stadt Bad Saulgau, wie man den eigenen ökologischen Fußabdruck verkleinern kann.

Auch die Wochenmarktbeschicker unterstützen die Nachhaltigkeitstage. Der Wochenmarkt in Bad Saulgau ist eine gute Möglichkeit, um saisonale Lebensmittel und Waren von Erzeugern aus der Region einzukaufen. Am Samstag, 24. September, und am Mittwoch, 28. September, kommen an den Marktständen die nachhaltig produzierten „HeldeN!-Tütle“ zum Einsatz, die für nachhaltiges Handeln werben und mehrmaligem genutzt werden können. Darüber hinaus werden „GenussN!-Kochbüchle“ mit regionalen und saisonalen Rezeptideen sowie Malbücher verteilt.

Die Stadtbibliothek Bad Saulgau stellt begleitend schon seit einer Woche Medien rund um die Themen Klimawandel, Umweltschutz, Fairtrade sowie Energiesparen im Eingangsbereich aus. Diese können zu den Öffnungszeiten direkt ausgeliehen werden. Außerdem sind dort Informationsbroschüren zum Thema erhältlich.