Jedele spendet für die Marienpflege

Auch zum diesjährigen Weihnachtsfest hat die Firma Jedele Farben und Heimtex Großhandel GmbH, mit Hauptsitz in Essingen, das Kinder- und Jugenddorf Marienpflege in Ellwangen mit einer Spende in Höhe von 2000 Euro unterstützt. Barbara Bopp von der Jedele-Geschäftsleitung übergab den Scheck persönlich.

Bereits im vergangenen Jahr hatte die Firma Jedele gespendet und auch die große Malaktion der Marienpflege für Wandgestaltung der Aalener Notfallklinik spontan und großzügig unterstützt. „Ihre Hilfe kommt bei vielen Kindern und Familien aus dem Ostalbkreis an“, versicherte Marienpflege-Vorstand Ralf Klein-Jung.

Die aktuelle Spende soll für die Kreativwerkstatt im Kinderdorf und für die Schulobstaktion der Rupert-Mayer-Schule eingesetzt werden. Dort erhalten bis zu 200 Kinder und Jugendliche täglich kostenlos frisches Obst als Pausensnack.