Jede Menge Ehrungen beim Roten Kreuz

Es schien kein Ende zu nehmen. Renate Kottke, Vizepräsidentin des DRK-Landesverbandes Baden-Württemberg, hatte an diesem Ehrungstag in Wangen viel zu tun. Die Henry-Dunant-Medaille und die Verdienstmedaille des DRK Landesverbandes wurde gleich an mehrere Rotkreuzler verliehen. Die Auszeichnungen für Mitglieder gibt es „für besondere Verdienste im Dienste des Roten Kreuzes oder des Roten Halbmondes“.

Prof. Wolfgang Dieing erhielt die Verdienstmedaille für „unermüdliches Engagement“. Seit 46 Jahren ist er aktives Mitglied, seit 34 Jahren in ärztlichen Funktionen, seit 31 Jahren als Rotkreuzbeauftragter und damit Mitglied des Vorstandes und Präsidiums des Kreisverbandes, seit 16 Jahren an der Spitze des Ortsvereins in Isny. Außerdem organisiert Dieing seit rund 30 Jahren die Rumänientransporte nach Temeswar, die er persönlich anführt. „Die Medaille“, so Renate Kottke bei der Verleihung, „ist längst überfällig.“

Auch Dr. Stefan Locher, Chefarzt der Klinik für Anästhesie, Intensiv-, Notfall- und Schmerzmedizin und Leiter des Schmerzzentrums am Westallgäu-Klinikum in Wangen, erhielt die Auszeichnung Verdienstmedaille des DRK Landesverbandes Baden-Württemberg für vorbildliches Engagement. Vor mehr als 25 Jahren wurde er Kreisverbandsarzt beim DRK, vier Jahre später dann stellvertretender Vorsitzender. Seit 2001 ist Locher Präsident und genießt laut Renate Kottke „enorme Beliebtheit bei Helferinnen und Helfern, bei der Belegschaft und bei den Ortsvereinen“.

Prof. Klaus Schliz war schon mit 14 Jahren im Jugendrotkreuz, wo er schnell die Gruppenleiterausbildung absolvierte und nach dem Wechsel in die Bereitschaft zwei Jahre später mit 16 die Sanitätsausbildung A und B ablegte. Danach folgte ein Lehrgang nach dem anderen. Neben der Ausbildung zum Krankenpfleger hat er gleich noch den Rettungsassistenten mitgemacht. Dann folgten das Diplom als Pflegewirt, Promotion und Habilitation. Im Hauptberuf leitet er erfolgreich einen Pflegedienst. Schliz wurde seit 2001 sechsmal als Kreisbereitschaftsleiter im Amt bestätigt und ist seit 20 Jahren auf Landesebene stellvertretender Landesdirektor der Bereitschaften. Auch für ihn gab es die Verdienstmedaille.

Für Martin Held, der seit 25 Jahren Mitglied im Roten Kreuz ist, und davon seit über 15 Jahren in leitenden Funktionen, gab es die Henry-Dunant-Medaille.

Es wurden aber noch viele weitere Medaillen verliehen.