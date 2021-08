Jede Menge Baustellen

Lindau (lz) - Verkehrsteilnehmer in Lindau müssen in einigen Straßen mit Behinderungen wegen Bauarbeiten rechnen. Betroffen sind Kellereiweg, Motzacher Weg, Immenreich, Binsenweg und Heuriedweg.

So ist der Kellereiweg im Bereich der Halle Haug ab sofort bis einschließlich Dienstag, 14. September, wegen Arbeiten an den Versorgungsleitungen für den Fahrzeug-, Fußgänger- und Radverkehr vollständig gesperrt. Anliegerverkehr ist jeweils bis zur Baustelle möglich. Während der Vollsperrung werden Autos, Radfahrer und Fußgänger umgeleitet. Die Umleitung ist ausgeschildert.

Auch die Kreuzung Motzacher Weg, Hammerweg, Oberreutiner Weg und Bräuweg ist wegen Anschlussarbeiten in der Zeit ab sofort bis voraussichtlich 15. September, vollständig gesperrt. Fußgänger und Radfahrer können die Baustelle mit Behinderungen passieren. Für den Fahrzeugverkehr ist eine Umleitung über die Kemptener Straße und Köchlinstraße ausgeschildert. Der Verkehr in den Bräuweg kann in der Zeit nur über die Köchlinstraße und Verkehr in den Oberreutiner Weg nur über die Steigstraße einfahren.

Das Immenreich ist im Bereich der Hausnummer 19 von Dienstag, 7. September, bis einschließlich Dienstag, 21. September, für den Fahrzeug-, Fußgänger- und Radverkehr vollständig gesperrt. Der Anliegerverkehr ist jeweils bis zur Baustelle zugelassen. Alle Verkehrsteilnehmer werden umgeleitet. Die Umleitung ist ausgeschildert.

Von Mittwoch, 15. September, an sind Binsenweg und Heuriedweg ab Abzweig Rickenbacher Straße in Fahrtrichtung Robert-Bosch-Straße vollständig gesperrt. Die Sperrung wegen Leitungsarbeiten wird voraussichtlich bis 17. Dezember dauern. Anlieger können bis zur Firma Güll (Hausnummer 19) fahren; lediglich der Stadtbus kann die Baustelle passieren. Eine Umleitung über die Rickenbacher Straße ist ausgeschildert.

Fußgänger und schiebende Radfahrer auf dem Gehweg können die Baustelle mit Behinderungen passieren. Stadteinwärts ist der Heuriedweg uneingeschränkt befahrbar.