Ab diesem Samstag gilt ein neuer Fahrplan im morgendlichen Verkehr auf der Bodenseegürtelbahn zwischen Radolfzell und Friedrichshafen. Deshalb bekommen auch mehrere Buslinien einen neuen Fahrplan. Wie der Bodensee-Oberschwaben Verkehrsverbund (Bodo) mitteilt, fährt ab sofort montags bis freitags (außer an Feiertagen) am frühen Morgen etwa jede halbe Stunde ein Zug pro Richtung.

Drei Züge aus Friedrichshafen, die bisher in Überlingen-Therme enden, fahren künftig weiter bis Radolfzell: RB 17750 (Friedrichshafen-Stadt ab 4.51 Uhr, Überlingen-Therme ab 5.39 Uhr), RB 17756 (Friedrichshafen-Stadt ab 5.50 Uhr, Überlingen-Therme ab 6.35 Uhr) sowie RB 17756 (Friedrichshafen-Stadt ab 6.51 Uhr, Überlingen-Therme ab 7.34 Uhr, bisher als RB 17758). Als RB 17758 bezeichnet wird künftig die neue Regionalbahn um 7.07 Uhr ab Friedrichshafen-Stadt nach Überlingen-Therme (an 7.51 Uhr) mit Bedienung fast aller Unterwegshalte außer Bermatingen-Ahausen und Überlingen-Nußdorf.

In der Gegenrichtung fährt die bisher in Überlingen-Therme beginnende RB 17755 künftig bereits ab Singen (ab 5.28 Uhr, neue Zugnummer 17383). Die bisher in Überlingen-Therme beginnende RB 17759 fährt dann bereits ab Radolfzell (ab 6.38 Uhr). Neu hinzu kommt die RB 17375 um 8.17 Uhr ab Radolfzell nach Friedrichshafen-Hafen. Weitere Fahrtmöglichkeiten bestehen mit dem Sprinterzug Friedrichshafen – Basel (IRE-Linie 3), der nur einzelne Haltestellen bedient und dadurch besonders kurze Reisezeiten ermöglicht.

In Friedrichshafen werden montags bis freitags einige Stationen zwischen 6 und 9 Uhr durch andere Züge als bisher bedient:

Friedrichshafen-Landratsamt: 6.53 Uhr (RB nach Radolfzell) statt 6.34 Uhr (RE nach Basel)

Friedrichshafen-Manzell: 6.56 Uhr (RB nach Radolfzell) statt 6.38 Uhr (RE nach Basel)

Friedrichshafen-Fischbach: 7.18 Uhr (RB nach Überlingen-Therme) statt 7.27 Uhr (RB nach Radolfzell)

Friedrichshafen-Kluftern: 7.21 Uhr (RB nach Überlingen-Therme) statt 7.30 Uhr (RB nach Radolfzell)

Friedrichshafen-Manzell: 8.07 Uhr (RB nach Friedrichshafen-Hafen) statt 8.22 Uhr (IRE nach Friedrichshafen-Stadt)

Friedrichshafen-Landratsamt: 8.10 Uhr (RB nach Friedrichshafen-Hafen) statt 8.25 Uhr (IRE nach Friedrichshafen-Stadt)

Die geänderten Bahnfahrpläne sind bereits in den elektronischen Auskunftssystemen enthalten. Dagegen sind die Änderungen bei verschiedenen Buslinien noch nicht in die Auskunftssysteme übernommen. Sie stehen aber als PDF-Dateien auf www.bodo.de bereit.