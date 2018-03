JBBL-Team Urspring: Der erste Schritt ins Play-off-Achtelfinale

Das Team Urspring hat den ersten Schritt in die zweite Play-off-Runde der Jugendbasketball-Bundesliga (JBBL) getan. Die Mannschaft von Trainer Oliver Heptner gewann das erste Spiel der Erstrundenserie auswärts bei der U16 des Bundesligisten Würzburg mit 72:65. Damit fehlt Urspring ein Sieg zum Einzug ins Achtelfinale der Meisterrunde Süd.

JBBL, Play-offs: s.Oliver Würzburg – Team Urspring 65:72 (13:15, 15:22, 17:15, 20:20). - Die U16 aus Urspring erreichte ihr erstes Etappenziel und erfüllte den Wunsch ihres Trainers: mit einem Auswärtssieg in die Play-off-Serie gegen die Franken zu starten, um den Vorteil auf die eigene Seite zu ziehen und die Chance zu haben, schon im zweiten Spiel vor heimischem Publikum alles klarzumachen. Ein Spaziergang für Urspring war das Auftaktspiel in Würzburg nicht, aber damit hatte Heptner auch nicht gerechnet. „Es war ein Spiel auf Augenhöhe, wie erwartet“, so Ursprings JBBL-Coach. Das erste Viertel war ausgeglichen, die Gäste führten knapp mit 15:13. Dann legte das Team Urspring eine Schippe drauf. „Das zweite Viertel war offensiv unser bestes“, sagte Heptner. Die Gäste bauten den Vorsprung auf neun Punkte aus, führten zur Pause mit 37:28.

Im dritten Viertel holten die Würzburger auf – auch weil Urspring es zuließ. „Wir haben ohne Körperspannung gespielt und den Gegner nach dem starken zweiten Viertel und aufgrund des Vorsprungs etwas auf die leichte Schulter genommen“, so Heptner. Nach drei Minuten in der zweiten Halbzeit nahm der Trainer eine Auszeit und seine Spieler ins Gebet. Die Maßnahme fruchtete. Zwar entschied Würzburg das dritte Viertel für sich, doch von seinem Vorsprung büßte das Team Urspring letztlich nur wenig ein (52:45). „Da hatten wir uns wieder stabilisiert“, sagte der Trainer, der im vierten Abschnitt wieder eine gute Leistung seiner Mannschaft sah. Urspring ließ den Gegner nicht mehr zu nah heran (Heptner: „Der minimale Abstand betrug fünf Punkte“) und sicherte sich nach ausgeglichenem vierten Viertel den ersten Sieg der Serie.

Mitentscheidend für den Erfolg war, dass die Klosterschüler zumindest einen der Würzburger Schlüsselspieler unter Kontralle hatte: Während Julius Böhmer den Gästen Probleme bereitete – Heptner: „Er ist schnell, wendig und hat echt ein gutes Spiel gemacht“ – kam der lange Ben Bredenbröcker nicht wie gewohnt zur Geltung (11 Punkte/8 Rebounds). Ursprings Mathias Groh entschied das Center-Duell mit einem Double-Double (17 Punkte/13 Rebounds) für sich. Herausragend beim Sieger waren außerdem Point Guard Jack Schneider, mit 24 Punkten Topscorer des Spiels, Jan Ahlgrim mit starker Defensivleistung, Tim Martinez sowie Fabian Martini, der nach Worten Heptners sein „bestes Saisonspiel“ gezeigt und mit zwei Dreiern in Folge im zweiten Viertel der gesamten Mannschaft Schwung verlieh.

„Es gab starke Einzelleistungen diesmal, es war nicht so ausgeglichen wie sonst“, erhofft sich Heptner für das zweiten Duell mit Würzburg zusätzlichen Schub durch die Spieler, die zum Play-off-Auftakt unter ihren Möglichkeiten blieben. Am Sonntag, 11. März, stehen sich die beiden Mannschaften in der Junge-Halle in Urspring erneut gegenüber (Spielbeginn: 13 Uhr). Der Trainer hofft auf den zweiten Erfolg seines Teams und ein vorzeitiges Ende der Serie.