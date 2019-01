Jazz Point startet mit 19 Konzerten ins Jahr

Wangen (sz) - Der Jazz Point Wangen hat sein Frühjahresprogramm für 2019 bekannt gegeben. Bei 19 Konzerten aus den unterschiedlichsten Stilrichtungen des Jazz sei für alle Musikfans und die mittlerweile rund 850 Mitglieder etwas dabei, heißt es in einer Pressemitteilung.

Los geht es am Freitag, 11.Januar, mit der Schweizer Musikgruppe Suzie Candell und the Screwdrivers, mit einem musikalischen Mix aus modernen Popklängen und Country.

Am Freitag, 18. Januar, gibt es laut Ankündigung bluesige Vocals, virtuoses Gitarrenspiel und erdige Grooves, wenn die Bluesband Get The Cat im Schwarzen Hasen groovt.

Die Freunde der Jamsession kommen am Montag, 28. Januar, auf ihre Kosten, wenn die Gruppe Jazzmatix mit einer Mischung aus Swing, Latin und funkig-souligem Popjazz den Abend eröffnet und danach die Bühne frei gibt für alle Musiker, die Lust aufs Jammen haben.

Am Freitag, 1. Februar, stehen Stephanie Lottermoser und Band auf der Bühne in Beutelsau. Im Wechsel zwischen Saxofon und Gesang führt sie ihr Publikum souverän durch einen abwechslungsreichen Abend, heißt es im Pressetext.

Peter Bühr und The Flat Foot Stompers haben jede Menge legendäre Holiday-und Broadway-Klassiker im Gepäck, wenn sie am Freitag, 8. Februar, in unnachahmlicher Weise Jazz-Standards interpretieren.

Soul, Modern Gospel und Pop kann das Publikum von Norisha am Freitag, 15. Februar, im Clublokal in Beutelsau erwarten. Die Sängerin war laut Mitteilung im Jahr 2013 Teil der Casting-Show „The Voice of Germany“.

Ein besonderer Höhepunkt erwarte die Besucher des Jazz Points laut Ankündigung am Freitag, 22. Februar. Dann treten das Werner Acker Organ Trio und Fola Dada auf. Zusammen mit Fola Dada präsentiert die Band Songs von gestern bis heute von Soul und Blues.

Am Freitag, 1. März, ertönen mit der Ravensburger Band Red Carpet poppig-rockige Klänge im Schwarzen Hasen.

Weiter geht es am Freitag, 8. März, mit dem Baro Drom Orkestar, das bereits zum zweiten Mal im Jazz Point spielt. Dabei trifft laut Pressetext italienisches Temperament und virtuose Leidenschaft auf pulsierende Rhythmen.

Die musikalische und rhythmische Welt Kubas bringt der in New York lebende Künstler Gregor Hübner mit seinem El Violin Latino Quartett am Freitag, 15. März, in den Schwarzen Hasen.

Eine Verbindung von Jazz und Klassik erwartet das Publikum am Freitag, 22. März, wenn Lady Bass Classic Affairs auf der Bühne steht. Tags darauf lädt die Jazz Point Big Band zu ihrem 35. Jahreskonzert in die Stadthalle ein.

Swingend und mit einer großartigen Bühnenpräsenz kommt das Monaco Swing Ensemble am Freitag, 29. März, nach Wangen.

„Let’s groove and listen“ heißt es am Freitag, 5. April, wenn Ralf Gustke mit seinem Projekt Flying Days den Beat schlägt. Mit dabei hat er Joo Kraus (Kraan,Tab Two) als Trompeter, der sich im Jazz Point laut Mitteilung bereits einen Namen gemacht hat.

Die wohl schwärzeste Stimme des Alpenlandes gehört dem sympathischen Künstler George Nussbaumer, der mit seinem Quartett am Freitag, 12. April, im Schwarzen Hasen aufspielt, teilt der Veranstalter mit.

Die ganze Vielfalt von Latin, Jazz, Bebop, Blues und Soul bringt das Trio rund um den Jazzpianisten, Komponisten und Produzenten Coen Molenaar am Freitag, 3. Mai, zu Gehör.

Bluesig wird es auch am Freitag, 10. Mai, wenn Gianno Dato und The Blue Tone mit enormer Bühnenpräsenz und Spielfreude den Jazz Point aufheizen, heißt es in der Ankündigung.

Am Freitag, 17. Mai, nimmt das South Quartett das Jazz Point Publikum mit auf eine Reise in noch unbekanntes Terrain. Vier Musiker spielen Musik, die sich laut Mitteilung als Jazz bezeichnen lässt, die sich aber auch durch Offenheit gegenüber anderen Stilen auszeichnet.

Mit Conexion Cubana geht es am Freitag, 24. Mai, laut Ankündigung so richtig heiß her, wenn Bandchef Nicolas Sirgado, einer der gefragtesten Arrangeure aus Havanna mit seiner Band den Jazz Point zum Kochen bringt und damit das Frühjahrsprogramm beschließt.