Jazz Point Bigband Wangen gibt ihr Jahreskonzert

Wangen (sz) - Der Jazz Point Wangen veranstaltet am Samstag, 30. Oktober, um 20 Uhr, das 36. Jahreskonzert der Jazz Point Bigband in der Stadthalle Wangen.

Entgegen der Tradition spielt die Jazz Point Bigband ihr Jahreskonzert aus coronabedingten Gründen anstatt im Frühjahr in diesem Jahr ausnahmsweise im Herbst. Nach dem erfolgreichen Konzert beim Kulturabend im August konnte die Band den Probebetrieb aufrechterhalten und hat nun ein breit gefächertes Programm in einem stilistisch weiten Spektrum erarbeitet, das den Grooves und dem Sound unserer Zeit folgt.

Big Band Musik von Swing bis Rock - diesem Motto ist die Jazz Point Big Band Wangen seit ihrer Gründung 1983 treu geblieben. Das Ensemble hat sich seit den 80er-Jahren zu einer Band entwickelt, die nicht nur ein umfassendes Jazz-Repertoire bedient, sondern auch eigene Impulse setzt und Genre-Grenzen erweitert, heißt es in der Ankündigung des vereins. Die Arbeit der Bigband bewege sich zwischen verschiedenen Schwerpunkten: Einerseits gelte es, das musikalische Erbe aus einem Jahrhundert Jazz-Geschichte zu pflegen, andererseits am Puls der Zeit zu bleiben, was aktuelle musikalische Entwicklungen angeht. Egal, ob geballte Bläserpower oder zarte Klänge gefragt sind, knifflige lateinamerikanische Rhythmen oder stampfende Beats. Es gebe kaum eine Stilrichtung, kaum eine Crossover-Schnittstelle, die die Bigband nicht bereits ausgelotet und sich zu eigen gemacht hat.

Geleitet wird die Band - fünf Trompeten, vier Posaunen, fünf Saxophone und Rhythmusgruppe – von Klaus Roggors.

Gastsolist bei diesem Konzert ist Sänger Mario Heine aus Wangen. Er ist seit Jahren als Sänger der Band bei vielen Auftritten dabei und begeistert mit einer eindringlichen Mixtur aus Soul, Blues, Jazz und Lounge.

Saalöffnung ist um 19 Uhr. Für das Konzert gilt die 3G-Regelung.