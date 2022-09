Ravensburg (sz) - Das Jazz-Kollektiv Ebi Soda aus Brighton gastiert am Freitag, 7. Oktober, in der Ravensburger Zehntscheuer. Das Quintett sei ein Senkrechtstarter in der quicklebendigen britischen Jazz-Szene und sorge mit einem heißen Mix aus Jazz, Elektronik und Psychedelik für intensive Phasen von Spaß, Chaos und Harmonie, heißt es in der Ankündigung. Das Konzert beginnt um 20 Uhr.