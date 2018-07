Jazz ist hier hennarot und wunderschön

Der junge Jazz zu Gast im Stiftsbund. Jazzpartout mit Anne Czichowsky hat im Atelier Kurz ein begeistertes Publikum gefunden. Die preisgekörnte Formation zeigte ihr ganzes Können.

Josef Ott war es eine offenbare Freude, seine jungen Gäste vorzustellen, und die legten sofort richtig los. Am Flügel Peter Gromer, am Bass der Saitenstreichler Markus Braun, an den Drums Jan-Philipp Wiesmann, dazu Bläser Stefan Coschitzky sowie Hingucker und Sängerin Anne Czichowsky. Die Frau mit der hennaroten Haarpracht bis fast zu den Knien, die sie wie ein Umhang einhüllt, hat eine unvergleichliche Stimme. Sie ist ein Schnellsprech- und Schnellsingtalent, das es spielend schafft, das Publikum von den ersten Tönen an für sich einzunehmen.

Seit ungefähr zehn Jahren kennen sich die fünf, seit 2007 gibt es Jazzpartout. Das gibt dem Spiel genau die gehörige Vertrautheit, ohne dass Gewohnheit die Stücke lätschig werden lässtt. Sie sind Gewinner der Bukarester International Jazz Competition 2008, und seit Februar 2009 gibt es auch eine eigene CD. Das Debütalbum hat den Titel „rise“. Aufwärts geht es auch mit Jazzpartout. Diese jungen Talente sind ein Gewinn für die Jazz-Szene der Ostalb und ein Aushängeschild.

Pianist Groma und Sängerin Czichowsky bilden das Jazz-Dreamteam schlechthin. Sie kennen sich seit dem Studium in Stuttgart, und besser kann sich Instrumental- und Vokaljazz nicht vereinigen. Die Sängerin hat ihre Heimat eindeutig im Scat und schafft spielend ihre waghalsigen und anspruchsvollen Gesangsläufe. Sie ist Gewinnerin des International Jazz Singer Contest Lady Summertime 2008 in Finnland, und belegte den 2. Platz auf dem Jazz Voices 2009 in Litauen. Neben den eigenen einfühlsamen und temperamentvollen Stücken präsentieren Jazzpartout souverän auch die großen Meister wie Pat Metheny oder Chick Corea, denen sie aber ihren eigenen Stempel aufdrücken. Das Publikum war begeistert und forderte vehement Zugaben. Ein absolut begeisternder Jazzabend. (ebe)