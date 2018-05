Bereits seit achtzehn Jahren veranstaltet die Fliegergruppe Ellwangen auf den Flugplatz in Erpfental ihr Jazz-Fest. Wert legten die Flieger von Anfang an auf richtige Jazz-Musik, von Dixieland bis New Orleans. Engagiert werden immer Bands aus der Region, um den regionalen Charakter zu betonen. Dieses Mal spielte die Riverside Jazzband aus Dettenhausen.

Dass die Wahl gut war, bewies das Interesse der vielen Zuhörer, die auch begeistert Beifall spendeten. Einige sah man begeistert im Takt mitwippen. Ebenfalls von Anfang an beim Jazzfest dabei war der Oldtimer-Verein Ellwangen. Wieder waren gut gepflegte Fahrzeuge wie Traktoren, Motorräder, Autos und ein kleiner Bus zu sehen.

Das Jazz-Fest am Vatertag steht bei vielen schon fest im Terminkalender. Pech war das Wetter, gerade zur Mittagszeit gab es ein heftiges Gewitter mit Platzregen und Hagel. Aber die Flieger sind Improvisationstalente, die Jazz-Band spielte im Hangar und auch die Gäste wurden dort perfekt versorgt. Nur die Oldtimer mussten draußen bleiben. Und die Flugzeuge unten. Denn nach dem Regen war die Startbahn auf der Wiese zu nass, um für Rundflüge abzuheben.