Jazz im Alten Kloster“ mit US-Sängerin Lauren Henderson

Bad Saulgau (sz) - Das „Lauren Henderson-Quartett“, das sich derzeit auf Deutschland-Tournee befindet, macht am Mittwoch, 14. Dezember, um 20 Uhr, Station im Alten Kloster. „Als New Yorkerin, mit tiefen Wurzeln in der Karibik, verzaubert Lauren Henderson mit ihrer warmen, erdig-rauchigen Stimme seit einigen Jahren nicht nur in den USA, sondern international ihr Publikum“, heißt es in der Ankündigung. Gecoached von Paquito D’Rivera und „Take 6“ brilliert sie auf mittlerweile acht CDs mit eigenen Stücken und Standards aus Jazz, Latin, Rhythm & Blues und Soul. Mit ihrem vielseitigen Sound schaffte sie es in die Top 5 der Jazz-Charts, in die Year-End-JazzWeek-Top 50 sowie in die Netflix-Hitserie „Sky Rojo“. Jetzt ist Lauren Henderson (Foto: Veranstalter) mit dem Walter Fischbacher-Trio, das schon zwei Mal mit Steven Santoro im Alten Kloster gastierte, auf Deutschland-Tour. Karten gibt es ermäßigt im Vorverkauf im Rathaus, Telefon 07581/2070 oder online unter www.reservix.de.