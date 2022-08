Jazz auf der Bachritterburg in Kanzach

Kanzach (sz) - Jazz erwartet das Publikun am Samstagabend, 6. August,auf der Bachritterburg in Kanzac. Wieder einmal zieht die Musik in die alten Gemäuer der Kanzacher Bachitterburg ein. Diesmal ist es eine Jazz-Gruppe aus Memmingen. Die Big Band besteht aus Musikerinnen und Musikern aus den Regionen Ostallgäu und Oberschwaben und als eine der ältesten Big Bands in der Umgebung begeistert die Gruppe seit nunmehr 40 Jahren das Publikum. Ihr Repertoire umfasst Stpcke der Jazz-Stilrichtung, insbesondere aus der Swing-Ära, aber auch Titel namhafter Tanzorchester oder populäre Hits im Big-Band sound. Sie spielt in einer klassischen Jazz-Big-Band-Besetzung. Typischerweise sind das fünf Saxophone, vier Posaunen, vier Trompeten sowie einer Rhythmusgruppe bestehend aus Schlagzeug, Bass und Klavier. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr.