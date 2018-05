Der Jazz am Vatertag auf dem Flugplatz Erpfental hat Tradition. Am Donnerstag, 10. Mai, wird von 11 bis 17 Uhr gefeiert.

Die Musiker der Riverside Jazzband aus Dettenhausen spielen Stücke von Chris Barber bis Judy Garland, von Tom Delaney bis Elvis Presley. Sechs Musiker an 13 Instrumenten – das allein spricht schon für Vielseitigkeit und Abwechslung, angefangen beim waschechten New Orleans und Dixieland Jazz über Swing bis zu Rhythm and Blues. Das ist auch einer Schwerpunkte. Die Band tritt seit 40 Jahren in ganz Süddeutschland auf. Die heutige aktuelle Besetzung besteht aus: Peter Wolff, Gesang, Saxofon,; Thomas Pfleiderer, Trompete, Flügelhorn; Helmut Schneider, Posaune, Bluesharp, Piano, Orgel; Gerd Waiblinger, Gitarre, Banjo, Gesang; Roland Ekle, E-Bass, Sousafon; und Rüdiger Mayer, Schlagzeug, Waschbrett.

Neben Musik im oder vor dem Hangar (je nach Wetterlage) wird die Veranstaltung wie jedes Jahr mit liebevoll restaurierten Fahrzeugschätzen des Oldtimervereins Ellwangen bereichert.

Der Eintritt ist frei. Die Mitglieder der Fliegergruppe Ellwangen versorgen die Gäste mit Essen und Trinken.