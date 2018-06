Jasmin Hepp erreicht mit Hündin Goda den ersten Platz

Die württembergischen Jugend- und Juniorenmeisterschaften beim Verein für deutsche Schäferhunde in Sindelfingen sind für die Teilnehmer vom Verein für deutsche Schäferhunde, Ortsgruppe Mengen, mit einem großem Erfolg zu Ende gegangen. Der Verein für deutsche Schäferhunde, Ortsgruppe Mengen wurde von der zehnjährigen Jasmin Hepp aus Ertingen vertreten. Jasmin führte bei dieser Veranstaltung Hunde im Bereich Zucht und Leistung. Bei der Zuchtveranstaltung erreichte sie in der Junghundeklasse Hündinnen mit Goda von Bad Boll den ersten Platz. Ebenfalls den ersten Platz erreichte sie in der Junghundklasse Rüden mit Ubano vom Cap Arkona. Dann folgte der Wettkampf im Bereich Leistung. Vorgeführt wurde in Abteilung A Fährtenarbeit, Abteilung B Unterordnung und Abteilung C Schutzdienst. Jasmin führte den Rüden Tyson vom Schäferland. In Abteilung A erreichte Sie die volle Punktezahl von 100 erreichbaren Punkten und der Note vorzüglich. Jasmin wurde mit der Gesamtpunktezahl 283 und der Note Sehr Landesjugendsieger. Sie wird mit weiteren Jugendlichen die Landesgruppe Württemberg von 18. bis 20. Mai bei den deutschen Jugend und Juniorenmeisterschaft in Hörstel-Riesenbeck vertreten.