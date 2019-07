Japanische Umweltschützer lernen vom Wurzacher Ried

Japanische Umwelt- und Naturschützer haben das Wurzacher Ried besucht. Wie das Naturschutzzentrum Wurzacher Ried (NAZ) weiter mitteilt, zeigten sich die Besucher beeindruckt von den Anstrengungen hinsichtlich des Moorschutzes und dem Erhalt der Biodiversität.

Eine Delegation von einer der größten japanischen Umwelt- und Naturschutzstiftungen (Ecosystem Conservation Society-Japan) reiste eine Woche lang durch Baden-Württemberg, um sich über vier Natur- beziehungsweise Umweltschutzprojekte zu informieren. Die Delegation bestand aus dem Präsidenten der Stiftung, Hobun Ikeya, einem Vorstandsmitglied, Kohei Horiuchi, und der Europarepräsentantin der Stiftung, Mari Teufel.

Wie das NAZ weiter mitteilt, beschäftigt dieses private Naturschutzstiftung rund 100 wissenschaftliche Mitarbeiter, hat circa 30 000 Mitglieder und pflegt regelmäßige Kontakte in Sachen Umweltbildung und Nachhaltige Entwicklung – insbesondere zu Europa und Amerika. Darüber hinaus berät die Stiftung parteiübergreifend auch die japanische Regierung in Natur- und Umweltfragen. „Gerade in Deutschland konnten wir auch in der Vergangenheit schon viele vorbildliche Impulse für unsere Arbeit mitnehmen“ so die Europageneralsekretärin Mari Teufel.

Neben einem Gesprächstermin mit Minister Winfried Hermann im Stuttgarter Verkehrsministerium zu zukunftsweisenden Mobilitätskonzepten standen Grünbrücken an der A8 und A96, der Federsee und das Schutzgebietsmanagement und die Naturpädagogik am Wurzacher Ried im besonderen Fokus der Gäste.

„Auch in Japan ist das Insektensterben aktuell ein großes Thema, und hierzu gibt es auch dort großen Nachholbedarf in Sachen nachhaltiges Denken und Handeln“, so Stiftungspräsident Hobun Ikeya, der sich abschließend für die großartigen Eindrücke in der Ausstellung Moor Extrem und der faszinierenden Moorlandschaft sowie für den wertvollen Informationsaustausch herzlich bedankte, wie es abschließend heißt.