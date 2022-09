Japanische Orgelkünstlerin gibt Konzert im Münster in Obermarchtal

Im Rahmen des Bach-Orgelzyklus gastiert am Sonntag, 18. September, um 17 Uhr die Orgelkünstlerin Megumi Hamaya im Münster in Obermarchtal. Dort spielt sie unter dem Titel „In dir ist Freude“ Orgelwerke von Johann Sebastian Bach, die alle im Zeichen der Freude und des Dankes stehen.

Hamaya gehört laut Pressemitteilung zu den bekanntesten Nachwuchskünstlerinnen auf der „Königin der Instrumente“. Sie studierte in Kyoto Orgel und absolvierte Aufbaustudien in Freiburg und Berlin. Beim hochkarätigen Internationalen Schnitger-Orgelwettbewerb in Alkmaar gewann sie 2015 den zweiten Preis und war 2020 Finalistin beim Internationalen Franz-Schmidt-Orgelwettbewerb in Wien.