Japan nimmt Training in Russland auf

Fast eine Woche nach dem Brand im Kubus haben am Montag Gutachter in dem Einkaufscenter Bodenproben genommen, um zu schauen, wie stark die Böden durch Löschwascher in Mitleidenschaft gezogen worden sind. Auch die Gebäudesubstanz und die Elektrik wurden intensiv überprüft. Die Ergebnisse stehen noch aus. Interimsweise umgezogen sind Cerstin Hafner und Maike Merz vom Pop-up-Store ZeitRaum. Bereits am Montag eröffneten sie vorübergehend ihr Geschäft in den Räumlichkeiten in der Reichsstädter Straße, in denen einst Optik Binder seinen Sitz hatte.