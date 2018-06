Japan nimmt letzten Atomreaktor für Wartungsarbeiten vom Netz

Tokio (dpa) - In Japan geht an diesem Wochenende der letzte von 54 Atomreaktoren vom Netz. Der Betreiber des Reaktors auf der nördlichsten Hauptinsel Hokkaido wolle zunächst langsam die Stromproduktion drosseln, bevor der Meiler in der kommenden Nacht vollständig zu Wartungsarbeiten heruntergefahren wird, berichteten japanische Medien. Die Atomreaktoren werden in Japan alle 13 Monate für eine Wartung heruntergefahren. Ans Netz kommen die Anlagen erst wieder, wenn die lokalen Regierungen zugestimmt haben.