Japan glückt erster Sieg unter Coach Nishino

Japans Fußball-Nationalmannschaft hat eine erfolgreiche WM-Generalprobe und den ersten Sieg unter dem neuen Trainer Akira Nishino gefeiert.

Die Mannschaft um den Dortmunder Shinji Kagawa bezwang in Innsbruck im finalen WM-Test das nicht für das Turnier qualifizierte Paraguay 4:2 (0:1). Der frühere Frankfurter und Bochumer Takashi Inui traf doppelt (51./63. Minute), Federico Santander per Eigentor (77.) und Kagawa (90.+2) erzielten die weiteren Tore für Japan. Oscar Romero (32.) hatte Paraguay in Führung gebracht, Richard Ortiz (90.+1) erzielte den Anschluss.

Für die Blue Samurai war es nach den jüngsten Testspiel-Niederlagen gegen die Schweiz und Ghana der erste Sieg des Jahres 2018. Nishino hatte das Amt im April vom Bosnier Vahid Halilhodžić übernommen, der mit Japan souverän die WM-Qualifikation geschafft hatte.

Am Mittwoch bezieht Japans Team, in dem neben Kagawa und dem Frankfurter Makoto Hasebe fünf weitere Profis aus der 1. oder 2. Bundesliga stehen, sein WM-Quartier in Kasan. Die Mannschaft startet am 19. Juni gegen Kolumbien in die Weltmeisterschaft, weitere Gegner in der Gruppe H sind Polen (24. Juni) und Senegal (28. Juni).

