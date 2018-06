Janukowitsch verspricht Regierungsumbildung und Gesetzesänderungen

Kiew (dpa) - Im ukrainischen Machtkampf hat Präsident Viktor Janukowitsch für die kommende Woche eine Regierungsumbildung versprochen. Er werde bei einer Sondersitzung des Parlaments am Dienstag einen entsprechenden Erlass unterzeichnen, kündigte der prorussische Staatschef an. Zudem werde es Änderungen in umstrittenen Gesetzen zur Versammlungs- und Pressefreiheit geben. Bei Krisentreffen hatte sich Janukowitsch mit der Opposition bisher nicht auf eine Lösung der schweren Krise einigen können.