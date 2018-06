Janukowitsch signalisiert Einlenken - aber kein Durchbruch in Kiew

Kiew (dpa) - Kein Ende des Nervenkriegs in Kiew: Ein Krisentreffen des ukrainischen Präsidenten Janukowitsch mit Oppositionsführern hat keinen Durchbruch gebracht. Oppositionspolitiker Vitali Klitschko bat die Demonstranten in Kiew um Geduld. Janukowitsch habe versprochen, die etwa 100 festgenommenen Protestierer binnen drei Tagen freizulassen. Außerdem entscheidet das Parlament am Dienstag über den Rücktritt von Regierungschef Nikolai Asarow. Außerdem sollen in der Sitzung die umstrittenen Gesetze zur Einschränkung der Pressefreiheit und des Versammlungsrechts besprochen werden.