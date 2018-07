Janne Teller trifft den Nerv Jugendlicher

München (dpa) - Selten hat ein Jugendbuch so sehr die Gemüter erregt wie Janne Tellers Roman „Nichts was im Leben wichtig ist“. In Dänemark liefen viele seit Erscheinen des Buches vor rund zehn Jahren vor Empörung Sturm.

Andererseits erhielt es den Kinderbuchpreis des dortigen Kulturministeriums und in Frankreich einen renommierten Jugendbuchpreis. „Dass ein Buch, das sexuell nicht besonders freizügig ist, keinen extremen Slang benutzt und weniger Brutalität enthält als jede Detektivgeschichte, in Westeuropa noch so vehement abgelehnt werden kann, ist schon interessant“, meinte die Autorin einmal in einem Interview. Gleichwohl geht das „moderne Märchen“ von Jugendlichen auf ihrer verhängnisvollen Suche nach Sinn in einer sinnentleerten Gesellschaft an die Nieren.

In einem dänischen Städtchen in der Provinz sehen die Schüler der siebten Klasse dem neuen Schuljahr entgegen. Sie sind keine Kinder mehr, „wussten natürlich längst, dass sich alles mehr darum drehte, wie etwas aussah, als wie es tatsächlich war“. Einer der Schüler, Pierre Anthon, macht den anderen Angst: Nichts bedeute etwas, ruft er seinen Klassenkameraden zu, während er, auf einem Baum thronend, Pflaumen hinter ihnen her wirft. „In wenigen Jahren seid ihr alle tot und vergessen und nichts.“

Der Nihilismus des Jungen macht den Kindern Angst. Sie beschließen, heimlich in einem stillgelegten Sägewerk zu sammeln, was Bedeutung hat. Der Reihe nach bestimmen die Kinder, was ein anderer hergeben muss, damit es auf dem Berg der Bedeutung landet. Die Aktion beginnt harmlos, mit Fotos oder einem Fahrrad, „so kam die Bedeutung langsam in Gang“, doch bald, ungeachtet der Tatsache, dass es „nicht mehr so viel Spaß wie am Anfang“ macht, werden größere Opfer verlangt. Als ein Mädchen seine Unschuld und ein Schüler, ein begeisterter Gitarrenspieler, einen Finger verliert, setzt dies eine Kettenreaktion der Gewalt frei. „Die Bedeutung“, hält Sophie ihrem schimpfenden Lehrer entgegen, als am Ende ihr Geheimnis aufgedeckt ist: „Sie haben uns ja nichts darüber beigebracht. Also haben wir sie selbst gefunden.“

Besonders beklemmend wirkt Tellers Gleichnis durch die Sprache: Hier schildert Agnes, eine der Beteiligten alle Ungeheuerlichkeiten mit der Unschuld eines Kindes: „Hussein machte so viel Ärger, dass wir gezwungen waren, ihn zu verprügeln“, ist da zu lesen, oder: „Jan- Johan stand auf und schlang die Arme um einen Pfosten, und Ole und der große Hans mussten lange kämpfen, bevor sie seine Arme lösen konnten. Als sie ihn freibekommen hatten, mussten Richard und der fromme Kai tragen helfen, so sehr wand er sich. „Igitt, der pisst!“, rief Richard plötzlich. Es stimmte. Gerda kicherte.“

Janne Teller hält mit ihrem Buch einer Gesellschaft der Karrieristen und Egoisten, der Castingshows und Modelwettbewerbe einen Spiegel vor. Bedenken, ihr Buch könnte Jugendliche überfordern, teilt sie nicht. „Im Gegensatz zu Erwachsenen haben Kinder den großen Vorteil, in ihrem Leben noch keine falschen Entscheidungen getroffen zu haben“, sagte die Dänin in einem Interview mit „Spiegel online“. „Vielleicht fühlen sie sich durch das Buch deshalb weniger provoziert als manche Erwachsene.“ Ihr Roman jedenfalls ist keineswegs „Nichts“, es ist von Bedeutung.

Janne Teller

Nichts was im Leben wichtig ist

Hanser Verlag, München

144 Seiten, 12,90 Euro

ISBN 978-3-4462-3596-0