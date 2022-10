Janne Burkhardt mit Platz 1 im Fünfkampf

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bad Waldsee/Weingarten - Beim letzten Freiluftwettkampf in dieser Saison wusste Janne Burkhardt von der TG Bad Waldsee beim Fünfkampf in Weingarten zu überzeugen. Er stellte sich starker regionaler und überregionaler Konkurrenz und maß sich mit ihnen über 100 Meter, Weitsprung, Kugelstoßen, Hochsprung und den abschließenden 400-Meter-Lauf. Bei den technischen Disziplinen fehlte ihm jedoch noch die nötige Wettkampfroutine. So blieb er im Hochsprung (1,48 Meter) deutlich hinter seinen im Training erzielten Leistungen zurück.

Im abschließenden 400-Meter-Lauf nahm Janne all seinen Mut zusammen und lief die ersten 200 Meter sehr beherzt an. Trotz fehlender harter Tempoläufe im Training konnte er den 400-Meter-Lauf stilistisch sauber ins Ziel bringen und gewann weit vor seiner Konkurrenz in guten 58,40 Sekunden. Mit den weiteren Ergebnissen (100 Meter in 12,21 Sekunden, Weitsprung 5,13 Meter, Kugelstoßen 10,11 Meter) ergab dies die Gesamtpunktzahl von 2352 Punkten und damit Platz 1 in der Altersklasse U18.