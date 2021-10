Jan-Erik Bauer will Bürgermeister in Kirchheim werden

Kirchheim (ij) - Nach drei Amtszeiten geht Bürgermeister Willi Feige im März 2022 in den Ruhestand – und die Gemeinde Kirchheim braucht einen neuen Schultes. Jan-Erik Bauer bewirbt sich um dieses Amt. Derzeit ist er Hauptamtsleiter in Unterschneidheim. Zur Erinnerung: Im April hatte er sich Bauer als Bürgermeister in Unterschneidheim beworben, war jedoch seinem Mitbewerber Johannes Joas unterlegen.

Jetzt will Bauer es wieder wissen. „Für mich ist es wunderbar, dass sich bei uns im Kreis diese Chance ergibt“, teilte er am Freitagnachmittag mit.. Meine Frau kommt von hier und auch für mich ist unsere schöne Gegend zur Heimat geworden. Wir fühlen uns rundum wohl, mögen die Menschen und die Natur und wollen hier unsere Zukunft verbringen.“

Nicht nur aus emotionalen Gründen ist Bauer überzeugt, dass Kirchheim genau passt. „Bei einer Gemeinde dieser Größe ist das Verwaltungsteam eher klein. Der Bürgermeister muss darum in allen Bereichen voll mitarbeiten und sich auch im Detail auskennen. Das Fachwissen und die spezifische Erfahrung in der Verwaltung einer Gemeinde sind dafür sehr wichtig.“ Das Wissen und die Erfahrung könne er vorweisen.

Für den Bewerber liegt Kirchheim „natürlich nah“. Und diese Nähe sorgte nach seinen Worten auch dafür, dass Bürger aus Kirchheim den jungen Verwaltungsexperten in der Nachbarkommune auf dem Schirm hatten. „Ich hatte sowieso ein Auge auf Kirchheim geworfen und, nachdem mich Bürger angesprochen und ermuntert hatten, stand der Entschluss zu kandidieren endgültig fest.“

Als drei Themen, die für eine gute Zukunft der Gemeinde von großer Bedeutung sind, nennt Bauer: Nahversorgung und ärztliche Versorgung, Breitbandausbau und Digitalisierung sowie Kinderbetreuung und Jugend. „Die Zukunft der Bretzge ist auch ein anstehendes Projekt, das ebenso wichtig wie spannend ist.“

Auch wenn Bauer aufgrund der Nachbarschaft eine gute Vorstellung davon hat, was die Menschen beschäftigt, möchte er im Wahlkampf erst mal zuhören, die Menschen und ihre Themen noch besser kennenlernen, wie er sagt. „Ich blicke aus unmittelbarer Nähe auf Kirchheim, aber eben doch von außen. Grundlegend halte ich das auch für einen Vorteil, denn der Blick von außen ist unverstellt. Doch ich möchte hier nichts überstülpen, sondern nun zuallererst mit möglichst vielen Menschen in den Austausch treten.“

Dafür will er zahlreiche Mittel und Wege nutzen. Bauer kündigt eine wöchentliche Telefon- und WhatsApp-Sprechstunde sowie regelmäßige Infostände an, bei denen er für alle Bürgerinnen und Bürger ansprechbar ist. Er werde auf Vereine, Unternehmen und Organisationen zugehen, lade aber auch alle ein, sich bei ihm zu melden – per E-Mail, telefonisch, bei Facebook und Instagram sowie über seine Webseite.

Zur Person

Jan-Erik Bauer ist Reutlingen geboren, 28 Jahre alt, evangelisch und verheiratet. Er lebt mit seiner Frau mit Annika in Unterschneidheim. Bauer ist Mitglied bei den Jagstquellschützen Walxheim und im Bienenzuchtverein Aalen. Mit seiner Frau und seinem Schwiegervater betreibt er eine Hobby-Imkerei. Weitere Hobbys sind Musizieren sowie Unternehmungen mit Familie und Freunden, am liebsten in der Natur. Ehrenamtlich aktiv war und ist Bauer auch bei den Johannitern.

Bauer hat eine Ausbildung zum Bankkaufmann sowie ein Studium zum gehobenen Verwaltungsdienst an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl absolviert. Im Februar 2020 hat der Diplom-Verwaltungswirt bei der Gemeinde Stödtlen als Hauptamtsleiter und Kämmerer angefangen. Seit Februar 2021 ist er Hauptamtsleiter der Gemeinde Unterschneidheim.

Am 5. Dezember ist Bürgermeisterwahl in Kirchheim. Bislang hat sich der Wirtschaftsförderer Danyel Atalay beworben.