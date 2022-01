„Jammerjahr 2021 mutig abhaken“: Neues Jahr birgt Chancen für den Tourismus

Die vergangenen beiden Pandemiejahre waren für Gastronomie- und Hotelbetriebe alles andere als einfach. Dennoch ist Walter Knittel, Geschäftsführer der Donaubergland Tourismus GmbH, zuversichtlich, was den Verlauf dieses Jahres angeht. Mit Redakteurin Linda Seiss spricht er unter anderem darüber, warum das so ist und was für Pläne er 2022 umsetzen will.

Herr Knittel, das neue Jahr ist wenige Tage alt. Wie zuversichtlich sind Sie für die kommenden Monate und 2022 insgesamt?

Höchstwahrscheinlich wird es so sein, dass wir die kommenden Monate überstehen müssen, dann aber das Jammerjahr 2021 mutig abhaken sollten. Dann bin ich für das Frühjahr und den Sommer aber sehr zuversichtlich.

Was stimmt Sie so optimistisch?

Zum einen haben die vergangenen beiden Jahre gezeigt, dass vor allem der Sommer entspannter wird. Freizeit draußen ist möglich. Zum anderen sind es die Projekte, die wir als Donaubergland vorhaben.

Wie sehen denn die Projekte und der Fahrplan für 2022 aus?

Wir bekommen ein paar Dinge regelrecht auf dem Silbertablett serviert. Das Erste ist, dass der Donauberglandweg doppelt ausgezeichnet wird. Einmal vom Deutschen Wanderverband als „Qualitätsweg Wanderbares Deutschland“ und gleichzeitig von der Europäischen Wandervereinigung als „Leading Quality Trail“, was bedeutet, dass der Weg zu den Top-20-Wanderwegen in Europa gehört. Das sorgt natürlich bundes- und europaweit für Aufmerksamkeit. Sobald es die Pandemie zulässt, werden wir das Marketing mit den europäischen Partnern intensivieren.

Das Zweite ist, dass die Donauwelle Eichfelsen-Panorama für die Wahl zu Deutschlands schönstem Wanderweg 2022 nominiert ist. Wir rechnen uns durchaus Chancen als Geheimtipp aus, auch wenn wir auf harte Konkurrenz treffen. Denn neben dem Eichfelsenpanorama stehen noch 14 weitere Wanderwege zur Wahl, unter anderem einer im Ahrtal. Aber allein die Nominierung ist schon eine Auszeichnung und sorgt für bundesweite Publicity. Für die Schwäbische Alb geht zudem der Albschäferweg in der Heidenheimer Brenzregion als Mehrtagestour ins Rennen. Für beide Nominierten bereiten wir Kampagnen vor, die Wahl dauert bis Ende Juni.

Gibt es schon Ideen, wie die Kampagnen aussehen und die Leute überzeugt werden sollen, für das Eichfelsen-Panorama und auch den Albschäferweg abzustimmen?

Ja, wir wollen natürlich an den Wegen entsprechende Infos aufstellen und auch die hiesige Gastronomie und Hotellerie sowie die Kommunen einbeziehen. Dann nutzen wir natürlich die ganze Palette des Marketings von Zeitungsanzeigen bis hin zu Kampagnen bei Instagram und Facebook, alles unter dem Hashtag #GeheimtippDonauwelle.

Zudem bereiten wir eine eigene Landingpage unter www.geheimtipp-donauwelle.de vor. Wir werden auch mit der Influencerin Julia Jäger aus Leibertingen kooperieren. Sie hat mehr als 45 000 Follower bei Instagram und soll eine Botschafterin der nominierten Tour werden.

Was die „Wahlallianz“ mit der Heidenheimer Brenzregion angeht, bereiten wir derzeit auch einiges vor, so sind etwa gegenseitige Besuche und Wanderungen auf der Route geplant.

Bei all den Planungen spielt auch in naher Zukunft Corona immer noch eine Rolle. Damit einher gehend waren die vergangenen beiden Jahre oft von Unsicherheit geprägt. Wie steht es um die Betriebe der Donaubergland GmbH?

Es wird eine harte Zeit bis zum Frühjahr. Dadurch, dass das Weihnachtsgeschäft weggebrochen ist, wird es auch wirtschaftlich für viele nochmal extrem schwierig. Man weiß auch noch nicht, wie es mit dem Ostergeschäft und den Kommunionfeiern aussehen wird. Insbesondere, wenn ein Betrieb neu geöffnet hat und noch nicht so viel Substanz da ist, da wird es dann wirklich eng.

Da wird es auch nochmal Hilfen brauchen. Helfen wird, dass die Mehrwertsteuersenkung noch bis mindestens Ende des Jahres bestehen bleiben wird. Aber auch psychisch waren die Jahre 2020 und 2021 herausfordernd – eben wegen der Unsicherheiten und der oft sehr kurzfristigen Entscheidungen. Da wurde die Geduld arg strapaziert und die Nerven liegen an vielen Stellen blank.

Zumindest im Sommer war touristisch und auch was die Gastronomie angeht zuletzt mehr möglich. Wie sieht ihr Fazit für die Sommermonate 2021 aus?

Der Sommer war wirklich enorm gut, deutlich besser als 2020 und in Teilen sogar besser als der Sommer im Jahr 2019. Lediglich die Personalsituation war vielerorts, das ist das, was wir gehört haben, sehr angespannt und viele Familienbetriebe sind an das äußerste ihrer Belastungsgrenze gegangen.

Zum einen, weil vorsichtig geplant wurde, zum anderen natürlich, weil viele abgewandert sind und der Gastronomie nicht mehr zur Verfügung stehen. Ich weiß von einigen, die mit weniger Personen mehr geschafft haben als die Jahre zuvor. Auch im Bereich der Übernachtungen haben wir deutlich steigende Zahlen vernommen. Im August 2021 hatten wir im Landkreis Tuttlingen beispielsweise 40 042 Übernachtungen, im Vorjahr waren es 26 120.

Je nach beantragter Hilfe sind die Betriebe branchenübergreifend zu Rückzahlungen aufgefordert worden, wenn die Geschäfte dann doch besser gelaufen sind als es zu erwarten gewesen ist. Wie sieht es da im Bereich der Donaubergland aus – sind auch dort Gastronomie- und Hotelbetriebe von Rückzahlungsforderungen betroffen?

Ja, offensichtlich, aber die Aufforderungen kamen jetzt zur Unzeit. Von einem Geschäftsführer habe ich beispielsweise gehört, dass das gesamte Weihnachtsgeschäft im Wert von etwa 50 000 Euro storniert worden ist, mit Getränken sind das dann 75 000 Euro, die mir nichts, dir nichts verloren gehen. Dann ist es natürlich doppelt schwierig, wenn in der Phase, in der die Betriebe nicht den geplanten Umsatz haben, auch noch Rückzahlungen gefordert werden.

Wie schätzen Sie denn die Hilfen, die seitens der Politik bereitgestellt wurden, insgesamt ein?

Man muss sagen, dass es viele gute Hilfen von Bund und Land gegeben hat. Hilfen, die auch gezielt bei den Betrieben angekommen sind. Jetzt ist es wichtig, dass die Rückzahlungen zum einen kulant geregelt werden. Und zum anderen nochmal großzügig unterstützt wird und damit auch gezeigt wird, welchen Stellenwert die Gastronomie in der Gesellschaft hat.

Zuletzt gab es ja ein Hin und Her, was die Regelung für den Besuch von Restaurants angeht. Erst hieß es, dass sich jeder testen muss, egal ob genesen, zweifach geimpft oder geboostert. Dann wurde zurückgerudert und beschlossen, dass Geboosterte und erst kürzlich doppelt Geimpfte und Genesene keinen Test vorlegen müssen. Dann standen die Beratungen von Bund und Ländern an. Wie sehen Sie denn die verschärften Regelungen für die Gastronomie?

Das war zunächst überraschend. Das Publikum ist verunsichert, weil es ständig Änderungen gab. Es hat sich gezeigt, dass es dauert, bis sich die Kunden auf neue Regelungen eingestellt haben. Wenn alle wissen, was Sache ist, und, dass beispielsweise 2G+ gilt, dann arrangiert man sich damit auch. Aber klar, dadurch fallen auch Gäste weg, die den Aufwand scheuen, oder eben wegen der Regelungen nicht in die Wirtschaft dürfen. Ich schätze, dass es 30 bis 50 Prozent Umsatz sind, die den Betriebe dadurch entgehen. Aber für die, die das Angebot wahrnehmen können, sind klare Regelungen wichtig. Das ist, auch wenn sie strenger sind, hilfreicher als ein ständiges Hin und Her.

Wir hatten uns eingangs schon über Projekte unterhalten, die für die kommenden Monate geplant sind. Was steht bei der Donaubergland im Jahr 2022 sonst noch an?

Am Montag darf ich beim virtuellen Tourismustag des Landes Baden-Württemberg unser Modellprojekt zu den Wegepatenschaften vorstellen. Das ist ein tolles Beispiel dafür, dass auch Regionen, die nicht wie beispielsweise der Schwarzwald per se touristisch geprägt sind, touristisch etwas bewegen können, wenn sie mit der heimischen Wirtschaft zusammenarbeiten. Denn dabei gibt es noch viele Potenziale, die bisher gar nicht oder nur wenig genutzt worden sind. Letztlich profitieren auch die Industriebetriebe und ihre Beschäftigten in der Region von einer attraktiven Freizeit- und Tourismusinfrastruktur.

Außerdem soll das Langzeitprojekt Donauversickerung eine weitere Etappe vorankommen. Die geplanten und vom Land geförderten Info-Points sollen aufgestellt werden. Das Projekt bietet die große Chance, das Thema „Donau“ noch deutlich besser gemeinsam für die Region zu nutzen. Denn „Donauversickerung“ kann sonst keiner! Natürlich soll es auch im Bereich Social Media weiter voran gehen. Damit wollen wir an das große Interesse anknüpfen, das wir bisher vernommen haben.

Deswegen glaube ich, dass das Jahr 2022 gute Chancen bietet – und möchte das gerne auch als Botschaft an die Betriebe geben, die während der Pandemie doch gebeutelt wurden.

Fördermittel für Donaubergland-Projekte:

Die Donaubergland Tourismus GmbH hat vom Land Baden-Württemberg einige finanzielle Mittel für die Infrastruktur in der Region zur Verfügung gestellt bekommen. Neben den Info-Points entlang der Donauversickerung kommen weitere Gelder auch dem Modellprojekt Tourismus und Wirtschaft sowie der während der Pandemie ins Leben gerufenen Ehrengasthaus-Aktion zu Gute.

„Für die geplanten fünf Info-Points der Donauversickerung (Immendingen, Möhringen, Tuttlingen, Fridingen, Aach) sind 419 400 Euro bewilligt“, informiert Walter Knittel, Geschäftsführer der Donaubergland, auf Nachfrage unserer Zeitung. Für das Modellprojekt Tourismus und Wirtschaft seien 65 000 Euro bewilligt, so Knittel weiter. „Für die Kampagne „Ehrengasthaus“ hat das Land den Schwäbische Alb Tourismusverband (SAT) in Bad Urach, der die Kampagne aufgegriffen hat, rund 60 000 Euro Förderung erhalten“, sagt Knittel. Die Donaubergland Tourismus GmbH habe zwar keine direkten Fördermittel erhalten, habe aber einige Kosten beim SAT geltend machen können, erklärt er.