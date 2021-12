James Blunt kommt ins Schloss Salem

James Blunt präsentiert im Schloss Salem am Freitag, 5. August 2022, 20 Uhr, die Lieder seines neuen Albums „Once Upon A Mind“. Der „lustige Mann mit den traurigen Liedern“, wie Klaas Heufer-Umlauf ihn in seiner Show ankündigte, ist mit seinem Debütalbum „Back To Bedlam“ und dem Lied „You’re Beautiful“ in die Riege der Weltstars aufgestiegen, heißt es in einer Mitteilung von Allgäu Concerts.

In seinem neuen Album besinnt sich Blunt auf seine Wurzeln und berührt mit den Liedern Herz und Kopf gleichermaßen, schreibt der Veranstalter weiter. Er selbst beschreibt es als „das ehrlichste Album“, das er je gemacht hat. „Jeder Song dieses Albums steht für etwas, das ich zurzeit durchlebe oder in jüngerer Zeit durchlebt habe“, sagt Blunt. „Es ist ein sehr persönliches Album und ich bin stolz, es mit der Welt teilen zu können.“

Bis heute hat James Blunt sechs Alben produziert und über 24 Millionen Exemplare von ihnen verkauft. Jedes seiner Alben erreichte in Deutschland mindestens die Top-Ten, zwei landeten sogar auf Platz eins. International hat er knapp 170 Platinplatten erhalten.

Tickets gibt es laut Webseite von Allgäu Concerts ab 51,50 Euro. Zum Konzert im August wird ein Bus-Shuttle angeboten, das die An- und Abreise erleichtern soll. Weitere Informationen zum Shuttle, der Anmeldung und den Tickets sind unter www.allgaeu-concerts.de und www.schloss-salem-open-airs.de zu finden.