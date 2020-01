Jakob Wunder gibt Zusatzvorstellung

Erolzheim (sz) - Jakob Wunder kommt mit seinem neuen Programm „Schwäbische Revolution“ in das katholische Gemeindehaus in Erolzheim. Die Zuschauer erwartet laut Ankündigung ein Streifzug durch die alltäglichen Kuriositäten gepaart mit dem Charme eines schwäbischen „Bruddlers“. Dabei nimmt Jakob Wunder alles und jeden auf die Schippe und lässt dabei auch sich selbst nicht aus. Es sind Geschichten und Erlebnisse des täglichen Lebens. Die altersbedingten Änderungen der Paarbeziehung werden von ihm ebenso beleuchtet, wie das Weltklima. Der Comedian ist durch seine Auftritte in der Faschingssendung `Schwaben-Weiß-Blau´ bekannt. Da die Vorstellung am Samstag, 25. Januar, bereits ausverkauft ist, gibt es am Freitag, 24. Januar eine Zusatzvorstellung. Beginn ist 20 Uhr. Der Eintritt beträgt im Vorverkauf zehn Euro, an der Abendkasse zwölf Euro. Veranstalter sind das Katholische Landvolk Erolzheim und der Kulturausschuss.