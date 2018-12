Jahresvorausblick: Promi-Hochzeit in der Region

Januar:

Beim Allmendinger Friedhof, auf dem ehemaligen Grundstück von Blumen Haimerl, soll sich ein neuer Betrieb ansiedeln. Nun lüftet Allmendingens Bürgermeister Florian Teichmann das Geheimnis, wer Interesse an dem Grundstück hat: Es ist die Firma Haribo, die mit Produktionsproblemen kämpft, weil sie ihr veraltetes Warenwirtschaftssystem umgestellt hat. Durch die Ansiedlung mitten in Allmendingen will sie ihre Probleme endgültig beseitigen. Das klappt so gut und die Allmendinger Bevölkerung ist von dem Gummibärchen-Unternehmen in ihrer Mitte so begeistert, dass das Unternehmen spontan beschließt, eine echte Allmendinger Süßigkeit auf den Markt zu bringen: einen Zigeuner. Weil man sich auf dem hart umkämpften Markt so bessere Chancen ausrechnet, bekommt jener aber kurzerhand vom Unternehmen den Namen „Fiz“ verpasst. „Klingt einfach lässig und gut“, begründet das Unternehmen seine Entscheidung.

Eine Kältewelle sucht die Region rund um Ehingen heim. Der Groggensee friert endlich mal wieder zu und die Eisfläche ist proppenvoll. Kurzerhand kommt die Ehinger Feuerwehr auf eine grandiose Idee und lässt das Loch, wo die Bauarbeiten zu den Volksbank-Höfen in der Innenstadt wegen Kälte ruhen, mit Wasser volllaufen. Es entsteht eine weitere Eisbahn mitten in der Stadt.

Februar:

Die Kältewelle hält an und hat auch die Narren fest im Griff. Zur Ausgrabung am Ehinger Groggensee am 28. Februar setzen die Dämonen auf eine nagelneue Lasertechnik, um ein Loch in den Groggensee zu lasern. Mit Suchtrupps schauen die Dämonen nach dem Groggadäler – vergebens. Kurzerhand zieht der Narrentross hoch zum Marktplatz, wo die Hexen bereits ihr Feuer zum Hexensprung entfacht haben. Das wiederum sorgt dafür, dass die Eisfläche der Volksbank-Höfe schmilzt – und siehe da, der Groggadäler kommt empor. „Dann muss ich schon nicht vom Groggensee zum Rathaus hoch laufen. Deswegen bin ich umgezogen“, sagt der Dämonen-Chef.

März:

Da gerade überall für den Fast-CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz nach einem Job gesucht wird, entschließt sich der Politiker im März dazu, eine Liste für die Ehinger Kommunalwahl zu eröffnen. Er selbst ist natürlich Spitzenkandidat auf der Liste und zieht dafür nach Ehingen.

Passend zum Fasnetsdienstagsumzug am 5. März zieht die Merz-Partei mit einem Umzugswagen durch die Ehinger Straßen. Allerdings ist der gute Friedrich der einzige Teilnehmer – wird aber von der hiesigen CDU unterstützt, indem sie ihn am Aschermittwoch zum Fischessen einlädt.

April:

Zwischen Erbstetten und Dächingen startet eine große Pflanzaktion. Gepflanzt werden aber nicht etwa Buche oder Douglasie, sondern Olive, Orange und Pinien. Weil nach Wettervorhersagen wieder mit anhaltenden Temperaturen über 30 Grad und wenig Niederschlag gerechnet wurde, hat man sich in Ehingen kurzerhand dazu entschlossen, sich den Temperaturen anzupassen und mit der Pflanzung auch der Umwelt etwas Gutes zu tun. In Zukunft versorgen sich die Ehinger selbst mit den südlichen Früchten und Kernen. Die entsprechenden Lieferungen aus südlichen Ländern über die Autobahn sind in Zukunft überflüssig.

Die Ehinger Schüler wissen nicht mehr, was mit „Tafel wischen“ gemeint ist. Schuld daran sind die digitalen Klassenzimmer. Bei einer Umfrage unter Ehinger Schülern, welche Bedeutung der Ausdruck wohl haben könnte, entscheiden sich 95 Prozent für die Antwortmöglichkeit: „mit einem dafür vorgesehenen Tuch die Oberfläche eines Tablets säubern“. Denn mit den digitalen Schreibtafeln sind die Schüler nun endlich vom Schulträger voll ausgestattet worden. Ein Nachteil hat die Digitalisierung übrigens: Während launige Tafelbilder, die in der Pause für Abwechslung und Gelächter sorgen, früher einfach mit einem Schwamm weggewischt werden konnten, lassen sie sich jetzt alle wieder digital herstellen. So können auch böse Streiche aus dem Nichts wieder hervorgeholt werden und die Suche nach den Verantwortlichen kann beginnen.

Die Archäologen, die im Hohle Fels aktiv sind, trauen ihre Augen kaum: Statt eines weiteren Kunstwerkes fördern sie ein technisches Wunderwerk einer längst vergangenen Zeit zutage: eine Art Raumschiff. Nun strömen Science-Fiction-Fans aus aller Welt nach Schelklingen, wo schnell neue Unterkünfte geschaffen werden müssen. Im Gespräch ist dann auch ein geteiltes Infozentrum: Unten Venus, oben Weltraum. Das Konzept steht schnell, nur über den Standort wird weiter diskutiert.

Der Öpfinger Osterlauf wird für ehemalige Weltklasseläufer immer interessanter. Nachdem 2018 die vielfache deutsche Langstrecken-Meisterin Sabrina Mockenhaupt Premerie hatte, sind 2019 neben Mockenhaupt weitere namhafte Läufer dabei. Dieter Baumann, Jan Fitschen, Arne Gabius, Patriz Ilg und Oliver Mintzlaff treten an. Mintzlaff ist auch Geschäftsführer beim Fußball-Bundesligisten RB Leipzig, deshalb werden diesmal auf der Strecke zusätzlich Red-Bull-Dosen ausgegeben.

Mai:

Die Dreifach-Sporthalle am Schulzentrum in Erbach nimmt Form an. Das von einer Jury auserkorene Architektenbüro habe die „lokalen Anforderungen“ am besten in ihren Vorschlag eingearbeitet – und lokal recht wörtlich aufgefasst: Weil das Erbacher Renaissanceschloss bereits das Stadtbild derart präge, habe man sich bei der Hallengestaltung an diesem orientiert, heißt es vom Architekten. Wie beim Original erfolgt der Zugang zum neuen Gebäude bald über eine klassische Zugbrücke. „Praktisch, platzsparend und wieder in Mode", erklärt der Fachmann. In „einem bis drei Türmen“ sollen in Zukunft die Zuschauer in eigens angefertigten Tribünen untergebracht werden. Nur so könne ein „Rundum-Blick auf das Spielfeld“ garantiert werden. Die Fassade soll in gelber Farbe erstrahlen, schließlich hätten sich die Erbacher bereits daran gewöhnt.

Die Kommunalwahlen werfen weiter ihre Schatten voraus. Neben der neuen Liste von Friedrich Merz ändert sich der Name einer Liste. Aus Junges Ehingen wird „Nicht-Mehr-Ganz-So-Junges-Ehingen“, weil die Kandidaten mittlerweile auch schon über 30 Jahre alt sind. Zwar beschäftigt sich „Nicht-Mehr-Ganz-So-Junges-Ehingen“ weiterhin mit jugendlichen Themen, nimmt nun aber auch verstärkt die Wünsche von Familien in den Fokus. So soll neben dem Skaterpark im Berkacher Grund ein Hindernisparcours für Kinderwägen entstehen.

Und da es in Ehingen immer mehr politisch und wirtschaftlich interessierte Rentner gibt, gründet sich zudem noch die Liste „Noch-Nicht-Ganz-So-Altes-Ehingen“. Spitzenkandidat wird Alt-Landrat Heinz Seiffert, zur weiteren illustren Runde gehören Ex-Raiba-Chef Fritz Lehmann und Hans-Peter Hirling von der Donau-Iller Bank, die Ex-Schulleiter Wolfgang Aleker und Karl-Wurst-Bühler sowie Angela Merkel, die als Bundeskanzlerin zurückgetreten ist und gegen die Liste von Friedrich Merz ankämpfen möchte. Da Merkel ja auch in Ehingen wohnen muss, zieht die Alt-Kanzlerin in die Einliegerwohnung von Manuel Hagel nach Nasgenstadt.

Der Wonnemonat startet traditionell mit der Maibaumtour der Schwäbischen Zeitung Ehingen. Allerdings führt diese nicht nur durch die Region, sondern erstmals auch in den Vatikan. Denn Jury-Mitglied Hans Rieger, ehemaliger Kubikschultes und jetziger Quadratschultes, hat ja bekanntlich einen guten Draht nach Rom. Dort wird nun vor dem Vatikan ein Maibaum aufgestellt, der ebenfalls in die Bewertung einfließt. Passend dazu wird die Prämierungsfeier wieder im Allmendinger Gasthaus Kreuz stattfinden.

Juni:

Es war die Überraschung an Weihnachten schlechthin, als Heidi Klum und der Tokio-Hotel-Musiker Tom Kaulitz ihre Verlobung bekanntgegeben haben. Für seine Trauung wünscht sich das Promipaar einen idyllischen, eher ruhigen Ort. Für beide ist klar, sie wollen sich in ihrem Heimatland das Ja-Wort geben. Bei ihrer Recherche stoßen die Frischverliebten auf das Münster Obermarchtal. Bei ersten, streng geheimen Besuchen, haben sich Tom und Heidi in die Kirche genauso schnell verliebt wie ineinander. Damit die Trauung ganz authentisch läuft, soll der örtliche Pfarrer Gianfranco Loi diese übernehmen, für den dies eine große Freude ist. Zur Feier reisen Stars aus aller Welt in der Prämonstratenser-Anlage an. Die Bilder verbreiten sich in der Presse und Sozialen Netzwerken dieser Erde, so dass der Ort wahre Berühmtheit erlangt.

Die TSG Ehingen hat in der Fußball-Bezirksliga Donau die Meisterschaft knapp verpasst und muss in die Aufstiegsrunde. Und die Geschichte von 2017 wiederholt sich in groben Zügen: Nach zwei strapaziösen Entscheidungsspielen und Erfolgen jeweils im Elfmeterschießen gegen die Tabellenzweiten anderer Bezirke trifft die TSG in der Relegation in Laupheim auf den Landesligisten SV Ochsenhausen. Vor 5000 Zuschauern und damit der zweitgrößten Zuschauerkulisse im Olympia-Stadion seit dem Spiel der Laupheimer vor rund 15 Jahren gegen Bayern München setzen sich die Ehinger mit 6:4 nach Verlängerung durch und steigen auf.

Juli:

Rechtenstein erlebt eine nie gekannte Tourismus-Welle. Alle wollen die kleine Cyber-City an der Donau sehen. Stadtoberhäupter und Unternehmer wollen sich vor Ort ansehen, wie Digitalisierung im großen Stil funktioniert. Große Firmen melden Interesse an, sich in der Gemeinde ansiedeln zu wollen. Das Glasfasernetz bietet die Möglichkeit zur Kommunikation mit der ganzen Welt. Das Wasserkraftwerk im Ort ermöglicht nachhaltige Energieversorgung und die idyllische Lage bietet das perfekte Wohlfühlumfeld für die Mitarbeiter. In der nächsten Gemeinderatssitzung nach der Sommerpause muss deshalb dringend über die Ausweisung von neuen Gewerbeflächen gesprochen werden.

August:

Die Arbeiten am Hauptbahnhof in Stuttgart kommen einfach nicht voran. Da kommt Rottenackers Bürgermeister Karl Hauler auf die Idee, das für seine Gemeinde zu nutzen und sogleich mehrere Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Rottenacker soll das neue Schienendrehkreuz Süddeutschlands werden. Die Gemeinde könnte sowieso mehr Bahnhalte vertragen und so würde auch die neu-erstandene Fläche gut genutzt werden können. Sie bietet genügend Platz für Wartebereiche, Schalter, Cafés und Geschäfte.

Der Basketball-Zweitligist Team Ehingen Urspring und der Tischtennis-Bundesligist TTF Liebherr Ochsenhausen vertiefen ihre Zusammenarbeit – mit Unterstützung der Stadt Ehingen. Weil sich die Sanierungsarbeiten in der Halle in Ochsenhausen auf unbestimmte Zeit verzögern, bleibt die JVG-Halle weiter Spielstätte der TTF. Mehr noch: Ein zweites Leistungszentrum entsteht in Ehingen, in dem neben den Tischtennis-Profis auch die Basketballer trainieren werden. Dazu wird ein Trakt vom Johann-Vanotti-Gymnasium abgezwackt, aus der Schule wird ein Pro-Gymnasium. Die Schul- und Sportstadt Ehingen entscheidet sich dafür, mehr zur Sportstadt zu werden.

September:

Nach der Sanierung der Martinskapelle entwickelt sich der kleine Veranstaltungsort zu einem echten Mekka für die Stars aller Welt. Die Berühmtheiten lieben das familiäre Ambiente und den direkten Kontakt zu nur kleinen Besuchergruppen. Die ganz Großen kommen zu Veranstaltungen in die Donaustadt. So hat sich der Musiker Ed Sheeran für ein Konzert angesagt und die noch größere Weltsensation scheint sich auch anzubahnen. Der sonst so öffentlichkeitsscheue Künstler Banksy will in der Martinskapelle ausstellen. Weil das einstige Gotteshaus alles andere als Kommerz ausstrahle, sei es der perfekte Ort für die nie dagewesene Ausstellung.

Die Gemeinde Oberstadion nimmt viel Geld in die Hand für die Renaturierung des Stehenbachs. Aber die Wiederherstellung eines naturnahen Zustands reicht dem Gemeinderat und Bürgermeister Kevin Wiest nicht. Die Fläche soll noch viel weiter zurückentwickelt werden, um neben dem Krippenmuseum ein weiteres Alleinstellungsmerkmal für Oberstadion zu schaffen. Entstehen soll ein prähistorischer Urwald. In Labors ist das Genom von urzeitlichen Pflanzen aller Art längst entschlüsselt, diese sollen nun hier angepflanzt und aufgezogen werden. Ist die prähistorische Oase soweit herangewachsen, dass sie genügend Unterschlupf bietet, könnten Urzeittiere folgen.

Oktober:

Der nächste kulinarische Paukenschlag für die Gemeinde Öpfingen steht an: Nachdem der Leberkäs-Drive-in im Gewerbegebiet in der zweiten Jahreshälfte 2018 für Schlagzeilen gesorgt hat, soll das Kässpätzle-Fenster in der Dorfmitte als weiterer Schnellimbiss im neuen Jahr nachziehen. Den Vorschlag eines Maultaschen-Brunnens zur Selbstbedienung lehnte die Gemeindeverwaltung nach langen Diskussionen ab. Die Kosten seien nicht kalkulierbar und außerdem bestünden Zweifel an der Versorgung mit ausreichend Brühe, heißt es aus dem Rathaus.

Das öffentliche Interesse an Obermarchtal reißt nicht ab. Das machen sich die Befürworter der Ortsumfahrung entlang der B311 zunutze. Obwohl das Vorhaben von der Politik auf die lange Bank geschoben wurde, formiert sich Widerstand. Auch andere Kommunen schließen sich an. Es werden Demonstrationen auch in Berlin organisiert. Stets begleitet von den Medien dieser Welt. Der Druck auf die Entscheider steigt enorm. Und tatsächlich: Es bewegt sich etwas. Nicht nur, dass die Ortsumfahrung doch schneller als vorgesehen kommen soll. Es ist sogar noch mehr geplant. Die nie realisierte Autobahn ganz im Süden Deutschlands ist plötzlich wieder Thema. Alles geht plötzlich auch ganz schnell. Das Geld im Bund ist vorhanden, auch die Planer haben Kapazitäten, so dass der Spatenstich noch in diesem Jahr, spätestens aber im nächsten, erfolgen soll.

November:

Emeringen plant die Umgestaltung einer Fläche im Ortskern zu einem naturnahe Biotop. Forscher haben inzwischen herausgefunden, dass die Kleinstgemeinde einst eines der bedeutendsten Brutgebiete des stark vom Aussterben bedrohten Kiebitz war. Im Zuge der Umgestaltung soll hier eine neue Population in geschütztem Umfeld angesiedelt werden. Von Emeringen aus könnten so Kiebitz-Paare auch in andere Vorzugsgebiete ausgesiedelt werden. Das Projekt erregt so viel Aufsehen, dass Naturschützer und Vogelforscher in das Dorf reisen, um die geplante Kiebitz-Siedlung zu sehen.

Dezember:

Endlich liegen die ersten Planungen für die Umgestaltung des Groggensee-Areals auf dem Ehinger Ratstisch. Es hat zwar etwas länger gedauert, dafür sind die Planungen so gut, dass es minutenlangen Applaus im Gemeinderat gibt. Denn der Ehinger Groggensee wird doppelt so groß und doppelt so tief. Zudem soll die Schmiech direkt in den See geleitet werden, damit die Ehinger Wasserski bis nach Allmendingen fahren können. Zudem wird unter dem Groggensee eine Therme entdeckt – Ehingen wird Bad Ehingen und der Groggensee ein mooriges Thermalbad.