Jahresrückblick: Was 2021 in Neukirch wichtig war

Die Gemeinde Neukirch verändert ihr Gesicht. Am Ortseingang ist nach der einen oder anderen Verzögerung der Nahkauf fertig geworden. Und innerorts ist ein Platz entstanden, der Treffpunkt sein soll. Mit der Bebauung gibt es nicht nur Wohnraum, sondern auch Praxis- und Gemeinschaftsräume.

Neuer Nahversorger in Neukirch: Die Landesstraße 333 mit ihrer Frequenz und die Bauherrschaft der Gemeinde hat es möglich gemacht: Mittlerweile gibt es einen Nahkauf im Ort. Das Thema Nahversorgung ist im ländlichen Bereich ein wichtiges, gerade auch mit Blick auf eine immer älter werdende Bevölkerung, wie die Pflegekonferenz in Neukirch auch aufgezeigt hat. Hier spielt eben auch die Versorgung mit Lebensmitteln und auch mit Produkten des täglichen Lebens eine entscheidende Rolle. Und deswegen ist der Schritt auch so entscheidend für Neukirch als Gemeinde gewesen.

Neue Ortsmitte in Neukirch: Nicht wiederzuerkennen ist der Ortskern. Das große Loch ist Geschichte. Der Markt ist wieder auf dem Platz angekommen, nebenan ist Wohnraum entstanden, auch eine Arztpraxis ist dort untergekommen. Und gestiftete Bäume sollen im Umfeld des Platzes Schatten spenden. Auch die benachbarte Rittlerwiese soll noch mit Wohnbebauung entwickelt werden. Damit wird der Kern wieder zu einem echten Treffpunkt, wo es vorher nur ein Parkplatz war. Es liegt an den Neukirchern, das mit Leben zu füllen. Der Raum jedenfalls ist jetzt da.

