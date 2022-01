Jahresrückblick: Was 2021 das kulturelle Leben in Friedrichshafen bewegt hat

Die Pandemie ist auch nicht alles

Auch 2021 fährt das Kulturleben auf Sicht. Das ist schwer genug, wenn die Pandemie Veranstaltern die Planung ihrer Events so gut wie unmöglich macht. Das Kulturbüro und GZH-Chef Matthias Klingler wagen es im Sommer trotzdem und stellen mit dem „Kultur am Ufer“-Festival eine Alternative zum Kulturufer auf die Beine. Unter freiem Himmel treten hinter dem GZH vom 1. bis 15. August Künstler auf.

Vom Regen in die Traufe kommen dann aber leider die Veranstalter des Konzertstrands vom 27. bis 29. August auf der GZH-Wiese. Eine Oase des Live-Gefühls soll es werden, nach Monaten der erzwungenen Corona-Isolation in den eigenen vier Wänden. Doch dann schüttet es erst wie aus Eimern, dann wie aus großen Bottichen.

Happy Birthday, Museum

Das Zeppelin-Museum feiert 2021 sein 25-jähriges Bestehen. Seit seiner Gründung 1996 wurde es von mehr als 6,5 Millionen Menschen besucht. Die jährliche Besucherbilanz lag vor Corona stabil über 200 000.

Das Jubiläumsjahr 2021 bestreitet das Zeppelin-Museum mit den Wechselausstellungen „Beyond States – Über die Grenzen von Staatlichkeit“ und „Beziehungsstatus: Offen“, eine ambitionierte Schau über die Verflechtungen von bildenden Künstlern und Schriftstellern am Bodensee im 19. und 20. Jahrhundert.

Brandschutz macht Probleme

Im Sommer 2021 feiert das Kulturhaus Caserne sein 25-jähriges Bestehen mit Open-Air-Konzerten und einem Festival mit vielen Workshops. Nach diesen 25 Jahren stellt sich zugleich die Frage: Wie ist es um die Zukunft des Kulturhauses Caserne bestellt? Die Antwort darauf ist schwierig. Denn schon im September 2020 wurde die Caserne wegen Problemen beim Brandschutz geschlossen.

Und wenngleich die Stadt viel Geld investiert, um den Gebäudekomplex seither in Schuss zu bringen, birgt die Bausubstanz noch manche Unwägbarkeit. Da kommt einiges zusammen: feuchte Mauern, ein marodes Dach, zu erneuernde Elektroinstallationen und, wie gesagt, der Brandschutz. Zwar sind das Casino und die Werkstatt wieder offen. Dem inzwischen ebenfalls geöffneten italienischen Restaurant „I Fratelli“ hatte die Brandschutz-Schließung die Eröffnung aber lange unmöglich gemacht. Und anderen Teilen des Kulturhauses lässt die Nutzungsuntersagung wegen des Brandschutzes den Betrieb noch immer nicht zu. Etwa dem Club Metropol.

Nun wird das Kino Studio ab 2022 wohl auf unbestimmte Zeit ins Casino des Karl-Maybach-Gymnasium umziehen. Diese Kooperation wäre einerseits ein Glücksfall. Aber sie verringert auch die Dringlichkeit, dass die Stadt das Geld in Hand zunimmt, um die eigentlichen Stammräume des Kinos brandschutztauglich zu sanieren.

Diese Menschen verabschieden sich

2021 verabschieden sich Menschen im den Ruhestand, die das Kulturleben der Stadt teils über Jahrzehnte mitgeprägt haben. So hat Jürgen Deeg seit 1985 beim Kulturbüro die Jazz- und Popkonzerte sowie viele Kabarettveranstaltungen organisiert.

Auch Franz Hoben verlässt das Kulturbüro, dem er 36 Jahre lang angehörte.

Claudia Engelmann war seit 2006 ebenfalls beim Kulturbüro tätig. Sie wechselt ans Theater am Kirchplatz in Liechtenstein.

In den Ruhestand geht auch Peter Fischerkeller. 1985 kam er als Haustechniker ans neue Graf-Zeppelin Haus, von 1997 bis 2014 ist er stellvertretender Technischer Leiter, ab 2014 schließlich Technischer Leiter. Von 2012 bis 2019 übernimmt er auch noch die technische Leitung des Kulturufers.

Wenig Hoffnung auf Maybach-Museum

In absehbarer Zukunft wird es in Friedrichshafen kein Maybach-Museum geben. Der Gemeinderat widerruft im April seine frühere Absichtserklärung, eine eigene Maybach-Abteilung in einem erweiterten Zeppelin-Museum zu schaffen. Die damaligen Planungen seien nicht mehr realisierbar, begründet Oberbürgermeister Andreas Brand den Schritt; der Stadt fehlt das Geld.

Nach Worten von Brand solle die Maybach-Geschichte aber in den industriegeschichtlichen Teil des Zeppelin-Museums integriert werden. Wann das geschieht, steht aber in den Sternen. Denn die Neokonzeption der Industriegeschichte der Stadt im Zeppelin-Museum steht in Zusammenhang mit einer Erweiterung des Museums, für die es zwar bereits einen Gemeinderatsbeschluss gibt. Zur Umsetzung fehlt aber das Geld.

Im Juli lehnt der Gemeinderat dann auch den Zug SVT Köln ab. Die Maybach-Stiftung hatte der Stadt den historischen Zug, der mit Maybach-Motoren betrieben wurde, als Geschenk angeboten. Für eine Präsentation des Zuges beim Zeppelin-Museum fehlt aber der Stellraum, weil die Bahn auf das Gleis am Hafenbahnhof nicht verzichten will.

Damit zerschlagen sich die Erwartungen der Familie Schmidt-Maybach und des Freundeskreises Maybach-Museum. Ursprünglich hatten sie sich Hoffnungen auf ein eigenes Museumsgebäude gemacht, die Planungen auf Wunsch der Stadt dann aber herabgeschraubt.

Insgesamt seien für eine Präsentation der Maybach-Geschichte mehr als 3500 Exponate professionell gesichtet, inventarisiert und digitalisiert worden, erklärt Ulrich Schmid-Maybach, der Enkel des Industrie-Pioniers Karl Maybach.

