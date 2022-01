Jahresrückblick: In Kressbronn war 2021 jede Menge los

Baugebiet „Bachtobel“ nimmt Gestalt an

Das im Dezember 2019 vorgestellte Baugebiet Bachtobel nimmt weiter Form an. Im Juni 2021 gibt der Rat dann grünes Licht für den städtebaulichen und den Bebauungsplan-Entwurf des Baugebiets „Bachtobel“ sowie für die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange.

Das Interesse der Bürger am Baugebiet ist groß bei der Bürgerinformation im Oktober. (Foto: Archiv: Olaf E. Jahnke)

Im neuen Baugebiet an der Gabelung Friedrichshafener Straße/Tettnanger Straße entstehen 18900 Quadratmeter Wohnbau- und rund 16500 Quadratmeter Gemeindebedarfsfläche. Erwartet wird dadurch eine Entspannung bei der Wohnungsnachfrage, die in Kressbronn schon lange sehr angespannt ist. Im Oktober trifft der Gemeinderat dann die Grundsatzentscheidung, im Bachtobel auch ein Ärztehaus zu errichten.

In der Festhalle Kressbronn findet dann Ende Oktober eine Einwohnerversammlung zum Thema „Baugebiet Bachtobel“ statt. An mehreren Thementischen haben die Einwohnerinnen und Einwohner im Anschluss an die Vorträge die Möglichkeit, sich zu einzelnen Themen genauer zu informieren und Fragen zu stellen.

Die ersten Interessenten für die Plätze im Baugebiet melden sich bereits, Bürgermeister Enzensperger weist darauf hin, dass das keinen Sinn macht.

In der Tat beschließt der Gemeinderat im November die Grundstücksvergabe nach Punkten. Bis die Menschen einziehen können, dauert es noch. Die Fertigstellung beider Gebäude ist für 2024 geplant.

ZF verlegt Ingenieure nach Friedrichshafen

Elf Prozent weniger Umsatz, ein Verlust nach Steuern von 741 Millionen Euro - dass Wolf-Henning Scheider, Vorstandsvorsitzender der ZF, bei der Bilanzpressekonferenz im März keine allzu rosigen Zahlen für das abgelaufene Jahr 2020 vorlegen kann, überrascht kaum.

Wohl aber die Mitteilung, dass der Konzern ab 2023 seinen Entwicklungsstandort in Kressbronn aufgeben wird. Es werde aber keinen Arbeitsplatzabbau geben.

Mehr als 3000 Entwickler beschäftigt ZF am Bodensee, rund 250 Mitarbeiter davon in Kressbronn. Sie arbeiten an Antrieben für Pkw. Das werden sie auch künftig tun, allerdings spätestens ab Anfang 2023 im Forschungs- und Entwicklungszentrum (FEZ) in Friedrichshafen. Das Grundstück an der Argenstraße soll anschließend verkauft werden. Für das Grundstück am westlichen Eingang zur Gemeinde komme in der Nachfolge jedoch ausschließlich eine gewerbliche Nutzung infrage. Dies soll dem Bürgermeister zufolge auch durch einen Bebauungsplan klargestellt werden, der bereits in der Aufstellung sei.

Schuldunfähiger Jugendlicher zündet einen Schulbus an

Ein Bus, in dem zehn Schulkinder sitzen, gerät Mitte Juni zwischen dem Kreisverkehr „Kretzerhetzer“ und der Einmündung der Säntisstraße in Brand. Der Busfahrer hält den Bus an und reagiert sehr schnell und geistesgegenwärtig. Alle Personen können den Bus verlassen und bleiben unverletzt.

Der durch den Brand entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 250000 Euro geschätzt.

Der Bus brennt vollkommen aus. (Foto: Andy Heinrich)

Von dem Schulbus blieb am Ende nur noch ein Gerippe übrig. (Foto: Archiv: Ah)

Nur der Form nach noch als Bus zu erkennen: Das leere Gerippe des ausgebrannten Fahrzeugs. (Foto: Archiv: Mark Hildebrandt)

Im November bestätigt die die Staatsanwaltschaft Ravensburg: Es war Brandstiftung. Auch ein Beschuldigter ist ermittelt worden – dieser sei zur Tatzeit allerdings noch keine 14 Jahre alt gewesen und gelte damit nach dem Gesetz als schuldunfähig, so die Staatsanwaltschaft.

Apothekerin engagiert sich

Schnelle Anmeldung, schnelle Tests und schnelles Ergebnis. Bis zu 100 Personen können seit März pro Tag in Kressbronn getestet werden. Bisher sind es circa 40 täglich. Die Sonnen- und die Möwen-Apotheke aus Kressbronn sowie die Montfort-Apotheke aus Langenargen organisieren den Betrieb im eigens dafür eingerichteten Testzentrum in der Festhalle, die von der Gemeinde bereitgestellt wird.

Mitarbeitende der drei Apotheken, ehrenamtliche Helferinnen und Helfer und Einsatzkräfte des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) nehmen die Abstriche.

Doch nicht nur das Testen forciert die Apothekerin. Sie ist es, die schließlich auch Anfang Dezember ein Impfzentrum auf die Beine stellt – mit Unterstützung zahlreicher Helfer und der Gemeindeverwaltung.

Apothekerin Michaela Spöttl freut sich mit Mirko Meinel auf den Start des Impfzentrums in der Festhalle. Sie geht mit sehr viel Engagement an die Sache heran. (Foto: Archiv Ah)

Neue Bühne für die Kultur

Im Februar kündigt Bürgermeister Daniel Enzensperger an, dass die Gemeinde bereit für Veranstaltungen aller Art sei. „Es kann gerne losgehen“, sagt er. Und er macht Hoffnung auf einen, zwar coronabedingt abgespeckten, dennoch aber unterhaltsamen nd bunten Kulturkalender 2021. Die Veranstaltungsbühne in der Halle 1 in der Werft 1919 sind abgeschlossen und als neue Spielstätte wird die Seebühne auf dem ehemaligen Bodan-Werft-Gelände ihre Premiere feiern und durch ihre außergewöhnliche Atmosphäre mit Blick auf den Bodensee glänzen.

Das Ringen um die Fahrradstraße geht weiter

Beim Thema Fahrradstraße auf der B467-alt bilden sich Anfang des Jahres zwei Fronten. Die Einführung einer Fahrradstraße auf der alten Bundesstraße ist auch nach mehreren Gesprächen nicht zustande gekommen. Der Kressbronner Gemeinderat lehnt noch 2020 den Antrag der Aktionsgruppe „Sichere B 467-alt“ mit neun zu zehn Stimmen ab. Langnau und Tettnang stimmen zu. Die 2,6 Kilometer lange Straße liegt auch im Kressbronner Gebiet – auch wenn es nur 300 Meter sind. Die Entscheidung, so wird Mitte des Jahres klar, wird die Straßenverkehrsbehörde treffen. Es werde noch Beratungen mit der Stadt Tettnang, der Gemeinde Kressbronn und der Polizei geben. Und im Dezember heißt es dann doch noch, dass das Projekt etwas werden könnte. Zumindest stehen die Chancen für diese Option nach einer kürzlichen Änderung der Gesetzeslage besser denn je zuvor. Aktuell gilt auf der Strecke noch Tempo 40. Wie es künftig weitergehen soll, ist noch nicht entschieden., weil die vom Landkreis erwartete Verwaltungsvorschrift vorliege. Die ist mittlerweile in Kraft getreten und bringt für die Einrichtung von Fahrradstraßen wesentliche Erleichterungen. Im nächsten Schritt soll es nun erneut Gespräche zwischen dem Landratsamt und den Kommunen geben.

