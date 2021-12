Jahresrückblick: Das war 2021 in der Wirtschaft los

Schutzschirm für den Flughafen

Die millionenschweren Rettungspakete der Stadt Friedrichshafen und des Bodenseekreises haben letztlich nicht gereicht, um dem von Airline-Pleiten und Corona-Krise schwer gebeutelten Bodensee-Airport den Weg in eine stabile Zukunft zu ebnen. Mit dem Ziel, den Flughafen durch ein Insolvenzverfahren in Eigenregie zu sanieren beziehungsweise zu entschulden, beantragt Geschäftsführer Claus-Dieter Wehr am Abend des 3. Februar beim Amtsgericht Ravensburg einen Antrag auf ein so genanntes Schutzschirmverfahren.

Ein zentraler Punkt zur finanziellen Umstrukturierung des Flughafens ist der Verkauf des rund 160 Hektar großen Flughafengrundstücks. Dass die Stadt Friedrichshafen zunächst anstrebt, die Fläche allein zu übernehmen, sorgt für gewisse Irritationen.

Die Geschäftsführung des Flughafens Friedrichshafen hat am 03.02.21 beim Amtsgericht Ravensburg ein Schutzschirmverfahren beantragt, um die bereits im Frühjahr des letzten Jahres begonnene Umstrukturierung unter den aktuellen Bedingungen erfolgreich fortsetzen zu können. Der Geschäftsführer des Bodensee-Airport erklärt warum.

Den Erlös aus dem Grundstücksverkauf benötigt die Flughafen Friedrichshafen GmbH vor allem, weil die EU-Kommission Zuschüsse der öffentlichen Hand für Flughäfen nur noch sehr eingeschränkt zulässt beziehungsweise einen erheblichen Eigenbetrag des Flughafens fordert. Während die Gläubigerversammlung dem Umstrukturierungsplan, der den Flughafen vollständig von seinen Schulden befreit, bereits im Juli zustimmt, lässt die Zustimmung aus Brüssel am Jahresende noch auf sich warten.

Eurobike zieht nach Frankfurt

Die Messe Friedrichshafen ist 2021 vorübergehend Heimspielstätte der VfB-Volleyballer, beherbergt zeitweise das Kreisimpfzentrum, darf in der zweiten Jahreshälfte aber endlich auch wieder ihrem Kerngeschäft nachgehen: dem Veranstalten von Messen. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie machen sich aber natürlich weiterhin bemerkbar. Ob Sommer-IBO im Juli oder Eurobike und Interboot im September – die allermeisten Veranstaltungen können nur in abgespeckter Form stattfinden.

Ende Juni verkündet die Messe Friedrichshafen ein Joint Venture mit der Messe Frankfurt. Neuer Veranstalter der Eurobike und der Aero wird die fairnamic GmbH, an der beide Messegesellschaften beteiligt sind. Der Sitz der Gesellschaft ist Friedrichshafen und auch die Luftfahrtmesse Aero soll weiterhin am Bodensee stattfinden. Die Eurobike als Weltleitmesse der Fahrradbranche zieht allerdings nach Frankfurt um. Nach der Outdoor verliert der Standort Friedrichshafen damit die zweite der ehemals drei größten Messen.

Umzug - auch weil die Bodenseeregion so schlecht erreichbar ist

Friedrichshafen verliert Geschäfte:

Die Corona-Pandemie macht dem Einzelhandel, der Gastronomie und dem Gastgewerbe 2021 zu schaffen – auch in Friedrichshafen. Manche Betriebe erholen sich nicht mehr von den finanziellen Folgen, die Lockdowns und Beschränkungen haben. So muss etwa der Biosupermarkt Bio am See im März nach 30 Jahren für immer schließen. Das Ehepaar Birghitta Miglietta und Michael Ganster sehen keine andere Möglichkeit, als Insolvenz anzumelden.

Ähnlich geht es im Herbst Kerstin Seeger, der Betreiberin des Hotels Goldener Hirsch in der Charlottenstraße. Wegen Corona bricht der Umsatz ein. Doch es gibt auch andere Probleme, etwa die Entwicklung der Messe, die kein Garant mehr sei für ein volles Haus, so Seeger.

Schließungen gibt es aber auch abseits von Corona-Folgen – beim Traditionshaus Café Stock in Kluftern etwa, das nach 61 Jahren schließt. Doris und Martin Herrmann, die den Ort der süßen Versuchung seit 36 Jahren betreiben, haben keinen Nachfolger gefunden. Nun soll das Gebäude im Februar abgerissen werden.

Verluste durch Corona: Bio am See schließt für immer

Folgen von Corona: Erstes Hotel in Friedrichshafen schließt für immer

Weil ein Nachfolger fehlt: Nach 61 Jahren schließt das Café Stock in Kluftern für immer

ZF kämpft mit sinkenden Umsätzen und Corona

Corona und Halbleitermangel, schwankende Märkte und eine ganze Branche im Umbruch: Für die ZF Friedrichshafen AG ist 2021 kein einfaches Jahr. Im Februar vermeldet der Kontern, dass er im Jahr 2020 einen Umsatzrückgang um elf Prozent auf nun 32,6 Milliarden Euro zu verzeichnen hat. Unterm Strich steht ein Nettoverlust von 741 Millionen Euro in den Büchern. Bei der Bilanzpresskonferenz im März blickt Vorstandsvorsitzender Wolf-Henning Scheider verhalten optimistisch nach vorne. Für das laufende Jahr prognostiziert er einen Umsatz von 37 bis 39 Milliraden Euro.

Im Frühjahr teilt der Konzern mit, dass er seinen Standort in Kressbronn aufgeben will. Die Entwickler sollen mittelfristig ins FEZ ziehen. Betriebsrat und IG Metall sind von der Entscheidung nicht begeistert. Auch Kressbronns Bürgermeister Daniel Enzensperger versucht, den Steuerzahler und Jobbringer ZF im Ort zu halten. Vergebens.

Im Juli wird wie erwartet die Verschmelzung der Nutzfahrzeugdivision T mit dem ehemals belgisch-amerikanischen Konzern Wabco verkündet, den ZF im Mai 2020 gekauft hat. Das Ziel dieser Bündelung, die Vorstandsmitglied Wilhelm Rehm verantwortet, ist ehrgeizig: ZF will der größte Nutzfahrzeugzulieferer weltweit werden.

Am Standort Friedrichshafen werden viele Büromitarbeiter Umzugskisten packen müssen. Vor der Sommerpause wird bekannt, dass der Zulieferer die Arbeitsplatzlandschaft vor allem bei Entwicklern und in der Konzernzentrale neu aufstellen (und verdichten) will. Zugleich soll es mobiles Arbeiten von zuhause aus auch nach der Pandemie im großen Stil geben. Bis Ende 2023 soll das große Stühlerücken dauern, rund 25 Millionen Euro wird es kosten.

Mehrere 1000 Mitarbeiter packen die Umzugskisten: ZF baut Forum und FEZ um

Für Aufsehen sorgt eine Äußerung von Wolf-Henning Scheider im September am Rande der Automesse IAA Mobility in München im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. Er gehe angesichts zahlreicher neuer Geschäftsfelder davon aus, dass der „ZF-Way“ – die Transformation des Konzerns ohne betriebsbedingte Kündigungen – fortgesetzt werden könne, solange die staatliche Abgasregulatorik nicht noch weiter verschärft werde. „Das wird allerdings sehr anspruchsvoll für das Unternehmen, die Betriebsräte und die Beschäftigten“, sagt der ZF-Chef bei dieser Gelegenheit allerdings auch.

ZF-Chef Schei­der hat für den Konzern-Umbau eine Botschaft an die Mitarbeiter

Mit der vierten Welle der Pandemie erreicht auch ZF das Thema Corona wieder mit Wucht. Der Gesetzgeber schreibt tägliche Tests für Ungeimpfte vor, der Konzern setztdarauf, dass sich die betroffenne Mitarbeiter die nötigen Formulare außerhalb des Werkszauns besorgen. Der Betriebsrat fürchtet eine Spaltung der Belegschaft und fordert ein eigenes Testzentrum. Das wird dann auch beim FEZ errichtet.

Im Dezember wird ein Wechsel an der Spitze des Aufsichtsrates vollzogen. Heinrich Hiesinger wird das Amt zum Jahresbeginn 2022 übernehmen Der 61-jährige ehemalige Chef von Thyssen-Krupp folgt auf Franz-Josef Paefgen, der die Position seit 2017 innehatte.

Paefgen geht: Das ist der neue Chef für den ZF-Aufsichtsrat

Mehr Umsatz, weniger Gewinn, neuer Chef für den Anlagenbau

„Verhalten optimistisch“ blickt Peter Gerstmann, Vorsitzender der Geschäftsführung, der im Oktober seinen 60. Geburtstag feiert, bei der Vorstellung der Jahresbilanz 2020 für den Gesamtkonzern aufs laufende Jahr. Lob gibt es für alle rund 10000 Mitarbeiter weltweit von Friedrichshafens Oberbürgermeister Andreas Brand, der dem Zeppelin-Aufsichtsrat vorsitzt: „Es zeichnet Zeppelin aus, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gemeinsam die Herausforderungen der Covid-19-Pandemie angenommen und die erforderlichen Maßnahmen konsequent und zügig umgesetzt haben.“

Zeppelin-Anlagenbau schreibt wieder schwarze Zahlen

Am 1. Februar 2022 wird Markus Vöge Geschäftsführer von Zeppelin Systems. Er folgt auf Alexander Wassermann, der das Unternehmen Ende Oktober 2021 verlässt.

Zeppelin Konzern: Neuer Geschäftsführer für den Anlagenbau

RRPS arbeitet sich aus der Krise und will investieren

Rolls-Royce, der Mutterkonzern des Friedrichshafener Motorenbauers Rolls-Royce Power Systems (RRPS), befindet sich 2021 wegen Corona in schweren Turbulenzen. Die Pandemie brachte laut Vorstandschef Warren East die „dunkelste Stunde“ der Unternehmensgeschichte. Ein Grund: Die Lage der Luftfahrt-Branche ist katastrophal.

Besser läuft es bei der Häfler Tochter: Trotz des wirtschaftlichen Einbruchs aufgrund der Corona-Krise schließt RRPS das Geschäftsjahr 2020 mit schwarzen Zahlen ab. „Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen, denn wir sind noch profitabel“, sagt RRPS-Chef Andreas Schell. Der erzielte Gewinn wird unter anderem auch in einen Ausbau der Produktion investiert: So will das Unternehmen neben dem Materialwirtschaftszentrum (MWZ) in Kluftern ein neues Montagewerk für die MTU-Baureihe 2000 errichten. Investitionskosten: 30 Millionen Euro.

2021 arbeitet sich RRPS weiter aus der Krise: Die Umsatzrendite liegt nach nach dem ersten Halbjahr bei 3,5 Prozent nach 2,7 Prozent im ersten und schon von der Pandemie geprägten Halbjahr 2020.

Rolls-Royce Power Systems arbeitet sich aus der Krise

Was nicht ganz reibungslos über Bühne geht, ist der Verkauf der RRPS-Tochter Bergen-Engines. Eigentlich will man die Firma an den russischen Technologiekonzern TMH verkaufen. Doch die norwegische Regierung stoppt das Geschäft – aus „Sicherheitsgründen“ wie es heißt. Stattdessen übernimmt der britischen Maschinenbauer Langley das Unternehmen. Rolls-Royce erhält dafür 63 Millionen Euro.

Norwegen stoppt Verkauf von RRPS-Tochter nach Russland

2021 ist auch das Jahr, ab dem es die Firma MTU Friedrichshafen nicht mehr gibt. Sie heißt ab Juni Rolls-Royce Solutions GmbH. Der neue Name ist Teil einer neuen Markenarchitektur von RRPS, die die Verbundenheit des Motorenbauers mit dem Mutterkonzern Rolls-Royce unterstreichen und einen einstelligen Millionenbetrag kosten soll. Für Kunden und Mitarbeiter ändert sich nichts Wesentliches.

„MTU“ bleibt als Marke bestehen und soll als solche gestärkt werden, heißt es von RRPS. Der Schritt war eigentlich schon länger geplant, ist dann aber wegen der Corona-Pandemie, in der alle Budgets und Projekte des Konzerns auf den Prüfstand kamen, verschoben worden.

Zug um Zug wird auch die Arbeitskleidung umgestellt: das Konzernlogo auf der Brust, das Markenlogo auf dem Ärmel. Und am Jean-Raebel-Haus im Werk 1 leuchtet ein Rolls-Royce- neben dem MTU-Logo leuchten.

Was die Krise des Konzerns Rolls-Royce für zwei Friedrichshafener Unternehmen bedeutet