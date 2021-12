Jahresrückblick 2021: Hochwasser bei Schrezheim – Hilfe für Flutopfer an der Ahr

Ende Juni hat Starkregen die Jagst auf der Gemarkung Schrezheim über die Ufer treten lassen. Mehrere Keller und Garagen liefen voll, teilweise wurden Straßen überschwemmt (Foto links). Tage später sorgte ein zweites Starkregenereignis wieder für Hochwasser. Dabei wurde unter anderem der Schrezheimer Sportplatz überschwemmt.

Nicht zuletzt wegen dieser Erfahrung löste die Flutkatastrophe, die Mitte Juli viele Gemeinden im Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen heimsuchte, in Schrezheim und Rotenbach große Sympathie und Hilfsbereitschaft aus. Das Ehepaar Gorus aus Rotenbach hatte die Idee zu einer Hilfsaktion. Über soziale Medien und in Zusammenarbeit mit dem Ortschaftsrat, den Vereinen und Unternehmen wurden unter dem Slogan „Net lang schwätza, oifach helfa“ Hilfsgüter und Werkzeug gesammelt und Ende Juli mit fünf Sattelschleppern in die Flutgebiete gebracht (Foto rechts: Ina Paulik, SG Schrezheim, Anneliese Erhardt, Gesangverein Frohsinn Rotenbach, Ideengeberin Tanja Gorus, stellvertretender Ortsvorsteher Jürgen Lang, von links).

Seitdem gab es zwei weitere Hilfskonvois, bei denen hauptsächlich Material für den Wiederaufbau in die Ahrtalgemeinde Schuld geliefert wurde. Beim bisher letzten Konvoi waren zudem Weihnachtsgeschenke dabei. Und das Versprechen steht: Die Hilfe soll auch im neuen Jahr weitergehen.