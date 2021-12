Jahresrückblick 2021: Dankesschreiben der Menschen aus Burkina Faso an ihre Unterstützer

2021 war in Burkina Faso ein Jahr mit Höhen und Tiefen. Dank der Hilfen der Burkina-Faso-Freunde in Hüttlingen und zahlreicher Spender sind viele Projekte angestoßen worden. Zum Jahresende erreichten die Unterstützer viele Dankesschreiben. Die Stimmen veröffentlichen wir hier in gekürzter Version.

Das Jahr 2021 hatte so gut begonnen. Im Januar wurde in Lèna in Burkina Faso mit der Unterstützung der Burkina Faso Freunde Hüttlingen ein neues Vorschulzentrum eingeweiht. Es ermöglicht Familien ihren Kindern schon früh eine gute Bildung und Versorgung. Außerdem wurde ein Projekt angestoßen, durch das Analphabeten Lesen und Schreiben lernen und in verschiedenen Berufen ausgebildet werden. Danach gehen sie als Multiplikatoren in ihre Heimatdörfer zurück. Doch dann setzte die Regenzeit verspätet ein und war viel zu kurz, um genügend Korn reifen zu lassen. Was auf den Feldern übrig blieb, taugte oft nur noch als Viehfutter, wie René Millogo, Initiator des Vorschulzentrums, schrieb. Auch die anderen Kontaktpersonen vor Ort berichteten das Gleiche. Trotz aller Not, die wir hier vermutlich nicht einmal erahnen können, sprechen sie angesichts des drohenden Unheils übereinstimmend und im Namen der leidenden Bevölkerung und aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihren überschwänglichen Dank aus, für die Hilfe aus Deutschland aus.

René Millogo (Soziologe und Initiator des Vorschulzentrums in Lèna):

„Aber dieses Jahr 2021 sah auch das Lächeln schutzbedürftiger Menschen in Burkina. Und dies dank Ihrer sichtbaren Brüderlichkeit, Ihres Mitfühlens und Ihrer offenen Herzen. Wir wissen, dass Sie für uns unschätzbare Opfer bringen. Ihre Nächstenliebe gilt verletzlichen Wesen, den Kleinsten wie dem Christkind, das wir zu Weihnachten erwarten. Wir danken Ihnen allen von ganzem Herzen für Ihre Spenden zugunsten der schutzbedürftigen Bevölkerung von Burkina Faso in 2021. Bewahren Sie bitte weiterhin diese Solidarität mit den Ärmsten! Was wären wir ohne Sie? Möge Weihnachten unser Trost sein, weil wir als Basis Ihre Mitmenschlichkeit, Ihre Brüderlichkeit, Ihre Solidarität haben! Möge das neue Jahr 2022, auf das wir warten, Ihnen Gesundheit und Erfolg schenken!“

Superior Frère Julien aus Ouagadougou:

„Liebe Wohltäterinnen und Wohltäter! Ein Sprichwort aus unserer Heimat besagt: ‚Wenn der Behinderte es schafft, auf den Baum zu klettern, darf er nicht denjenigen vergessen, durch den dies möglich war‘. Viele von Ihnen haben sich der zahlreichen Schwierigkeiten, mit denen unser Volk zu kämpfen hat, angenommen und sich alle menschlichen Leiden wie Hunger, Analphabetismus, Durst nach Trinkwasser, Krankheiten, fehlende Wohnungen und fehlende Arbeitsplätze zu eigen gemacht. Als Einzelperson oder als Gruppe haben Sie nach Lösungen für all diese oben genannten Leiden gesucht und für manche Linderung gefunden. Vielfache Belohnung Ihnen in Fülle!“

Frère Bonaventure, unser Kontaktmann und Schulleiter in Koudougou, der früheren Schule von Frère Joseph:

„Wir möchten die Gelegenheit der Weihnachtsfeiertage und des Jahreswechsels nutzen, um Ihnen im Namen der Schülerinnen und Schüler des Collège Saint Joseph Moukassa und seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus tiefstem Herzen unsere Dankbarkeit für all Ihre Hilfe auszudrücken. Sie kümmern sich aufmerksam um unsere Bildung, unsere Gesundheit und das Stillen unseres Hungers. Im Namen aller unserer Schülerinnen und Schüler, die dank Ihrer Finanzierung sauberes Wasser zur Verfügung haben, die sich täglich auf das Mittagessen in der Schule freuen; oft ist dieser Hirsebrei ihre einzige Mahlzeit am Tag. Ich spreche für viele Frauen, die ohne Ihre Hilfe im Bereich der Ernährung den Alltag in der Familie nicht bestreiten könnten. Wir wünschen für Sie alle Vergeltung ihrer Güte. Möge Ihnen das neue Jahr 2022 Gesundheit, Wohlstand und ein langes Leben für Sie und alle Ihre Mitarbeiter bringen. Bruder Bonaventure Yougbaré“

Sr. Rosemarie bedankt sich, dass wir uns um die Schwächsten kümmern, um Kinder, die ohne unsere Hilfe nie eine Schule von innen sehen würden, weil ihre Eltern einfach kein Schulgeld bezahlen können – denn sie haben nichts.

Mit Ihren Spenden und Ihren Patenschaften (je nach Schulart zwischen 25 und 40 Euro pro Monat), liebe Freunde von Burkina Faso, ermöglichen Sie den Menschen in diesem westafrikanischen Land, dessen Armut nicht zu beschreiben ist, das Überleben, das durch die drohende Hungersnot extrem gefährdet ist. Darüber hinaus schenken Sie zahlreichen Kindern eine solide Schulbildung und gleichzeitig Schulmaterial und Mahlzeiten. Wir als Team um Christel Trach-Riedesser setzen uns unermüdlich ein, ein bisschen Licht in ein hoffnungsloses Dunkel zu bringen. Seit 40 Jahren besteht die Hilfe für Burkina Faso - wir haben viel erreicht. Zum Beispiel wurde einem Findelkind der Schulbesuch ermöglicht. Sehr vielen Schulwilligen fehlt es aber immer noch am Nötigsten.

Nähere Informationen unter: heiligkreuz-huettlingen.drs.de/burkina-faso

