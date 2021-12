Jahresrequiem der Josefsbruderschaft

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Dienstag, den 23. November 2021 konnte die St. Josefsbruderschaft Tunau in der Pfarrkirche zu Unserer Lieben Frau in Mariabrunn das traditionelle Jahresrequiem feiern. Alle verfügbaren Plätze waren besetzt, als Pfarrer Rösch den eindrucksvollen Gottesdienst feierte, der von den stimmungsvollen Liedern der Schubert-Messe begleitet wurde. Im Mittelpunkt dieses Gottesdienstes stand das Gedenken an die Verstorbenen der über 300 Jahre alten Gebetsgemeinschaft. In diesem Requiem wurde auch eine neue wertvolle Kerze mit dem Motiv des aus der Josefskapelle Tunau stammenden uralten Gebo-Kreuzes geweiht, ein Geschenk an die Bruderschaft von Herrn Dr. Müller-Thoma. Das fast 1000 Jahre alte romanische Kruzifix stammt aus der Gründungskapelle der Bruderschaft in Tunau und wird heute im Museum Langenargen aufbewahrt. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation konnte die anschließend geplante Mitgliederversammlung nicht stattfinden. Obmann Reinhard Schick brachte zum Schluss die Hoffnung zum Ausdruck, dass diese Heimsuchung im kommenden Jahr ein Ende finde und das nächste Patrozinium im März 2022 stattfinden könne. Er schloss mit den Worten: „Vergessen wir in diesen schweren Zeiten nicht das tägliche Gebet für unser Land und unsere Familien.“