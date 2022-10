Jetzt im Vorverkauf: 3TälerPass-Jahreskarte

Die 3TälerPass-Jahreskarte ist jetzt wieder im Vorverkauf erhältlich. Die verschiedenen Möglichkeiten aus Ski- und Snowboard fahren, Schwimmen im Frei- und Hallenbad sowie Wandern und Klettern machen das Angebot zum perfekten, flexiblen Freizeiterlebnis. Im Vorverkauf ist der 3TälerPass fürs ganze Jahr bis 31.10.2022 besonders günstig.





Wer es bequem möchte, der kauft sich die 3TälerPass-Jahreskarte im Online-Shop. Hier wird ein Großteil der Tarife und Kategorien übersichtlich und strukturiert verfügbar gemacht. Das sorgt für eine einfachere und intuitivere Oberfläche für unsere Nutzer. Über den Online-Shop können auch weitere Karten und Produkte, wie die 3TälerPass-Saisonkarte, verschiedene Familienkarten und Karten für Paragleiter gekauft werden.





3TÄLERPASS-JAHRESKARTE

Die 3TälerPass-Jahreskarte bietet Abwechslung und Flexibilität für alle. Das Angebot ist perfekt sowohl für Freizeitsportler, die neue Herausforderungen suchen als auch für Familien, die gemeinsam ihre Freizeit an vielen verschiedenen Orten verbringen möchten. Im Umfang der Jahreskarte ist das komplette Angebot der 3TälerPass-Saisonkarte und die zusätzliche Nutzung von 15 Sommerbahnen, 9 Freibädern, einem Hallenbad und der K1 Kletterhalle in Dornbirn enthalten. Die ganzjährig geöffnete Ausflugsbahn in Dornbirn sorgt darüber hinaus für wunderschöne Eindrücke zu jeder Jahreszeit. Dabei ist das Angebotsspektrum nicht nur auf Vorarlberg begrenzt:

Auch im grenznahen Allgäu und im benachbarten Tirol gibt es eine Vielzahl an Skigebieten und Sommerbahnen, die genutzt werden können. Hinzu kommen spannende Benefits wie beispielsweise die ermäßigten Wechseltageskarten im Skigebiet Ski Arlberg oder Rabatte für verschiedene Partner wie das Aquaria Oberstaufen im Allgäu oder die Inatura in Dornbirn. Die Nutzung der Skibusse zur Anreise in die Skigebiete ist selbstverständlich inbegriffen und auch der Nordic Sport Park in Sulzberg freut sich im Winter über viele Besucher. Abgerundet wird das Angebot von rabattierten Tageskarten für den Kaunertaler und Pitztaler Gletscher – für alle, die mit dem Skifahren schon früh starten und erst spät aufhören möchten.





EINE KARTE FÜR DIE GANZE FAMILIE

Erwachsene erhalten die 3TälerPass-Jahreskarte im Vorverkauf bereits ab 653 Euro, Senioren bezahlen ab 570 Euro und Jugendliche kommen schon ab 456 Euro in den Genuss des vielfältigsten Bergvergnügens Vorarlbergs. Ermäßigungen für Besitzer eines Vorarlberger oder Tiroler Familienpasses runden das Angebot ab. Volksschüler fahren heuer ab unschlagbaren 185 Euro, die Familienjahreskarte gibt’s bereits ab 835 Euro. Bei drei Kindern in einer Familie fährt das dritte Kind gratis, wenn Mama, Papa und die beiden anderen Kinder eine Karte gekauft haben.





JETZT IM VORVERKAUF SICHERN

Die 3TälerPass-Jahreskarte ist im 3Täler-Informations- und Verkaufsbüro in Egg (Tel. +43 5512 2365-30), im Internet unter www.3taeler.at, bei den Tourismusbüros im Bregenzerwald sowie bei den beteiligten Bergbahngesellschaften erhältlich. Weitere Informationen zu den Skigebieten, Preisen, Vorverkaufsstellen und Ermäßigungen oder zur 3TälerPass-Saisonkarte finden Sie auf unserer Website.





DEIN FLEXIBLES FREIZEITERLEBNIS

15 Sommerbahnen

9 Freibäder

1 Hallenbad

1 Kletterhalle

39 Skigebiete

181 Anlagen

436 Pistenkilometer

Vergünstigungen am Kaunertaler sowie Pitztaler Gletscher

Wechseltageskarten bei Ski Arlberg

Inklusive K1 Kletterhalle in Dornbirn

Auch im Online-Shop erhältlich