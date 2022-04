Jahreshauptversammlung vom Fanfarenzug Graf Humprecht

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Eberhardzell – Vorstand Thomas Kramer konnte bei der Jahreshauptversammlung die Fanfarenzugmitglieder und Ehrengäste Bürgermeister Guntram Grabherr, Kreisrat Manfred Lämmle, Ortsvorsteher Hubert Ego, Zunftmeister Markus Scheffold, Ehrenzunftmeister Polde Maucher und Simone Reich vom Musikverein im Vereinsheim in Eberhardzell begrüßen. Durch die Corona-Pandemie sind viele Veranstaltungen im vergangenen Jahr ausgefallen. Laut Kramer gab es einen Auftritt bei einer Hochzeit und beim Fasnetsauftakt. Ein besonderer Höhepunkt wird das vierzigjährige Vereinsjubiläum am 9. Juli in der Festhalle in Mühlhausen, sagte Kramer.

Auch ein regelmäßiger Probenbetrieb konnte in der Pandemie nicht durchgeführt werden. Tampour Stephan Mast erinnerte an die Proben vom Kreisfanfarenzug und die Teilnahme am Festumzug beim Kreismusikfest in Hochdorf. Schriftführerin Sonja Brauchle hat die Vereinsaktivitäten und die Auftritte vom vergangenen Jahr kurzweilig Revue passieren lassen. Durch den Corona-Zuschuss vom Blasmusik Kreisverband konnte Kassiere Benjamin Baur ein Plus in der Vereinskasse ausweisen. Die Kassenprüfer Reinhard Branz und Kurt Kloos bestätigten Baur eine gut geführte Kasse. Bürgermeister Guntram Grabherr hat die Entlastung durchgeführt. Grabherr lobte das in Eigenleistung ausgebaute und gut gepflegte Vereinsheim.

Bei den anschließenden Wahlen wurde Vorstand Thomas Kramer, Schriftführerin Sonja Brauchle und Beisitzerin Annika Kling einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Zu Kassenprüfern wurden Tobias Steiner und Dietmar Sproll von der Versammlung gewählt. Für die langjährige Mitgliedschaft im Fanfarenzug wurden Dietmar Sproll, Tobias Steiner und Anna Steiner geehrt. Zunftmeister Markus Scheffold hob die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Fanfarenzug und Narrenzunft hervor. Für die Zusage der musikalischen Umrahmung der Narrenbrunneneinweihung am Sonntag, 22. Mai hat sich Scheffold bei der Vereinsführung bedankt. Auch der Auftritt beim Markt in Winterstettenstadt und beim Herbstmarkt im Museumsdorf in Kürnbach sind im Jahresprogramm eingeplant. Kreisrat Manfred Lämmle hob die Mitwirkung bei der Fasnetseröffnung durch den Fanfarenzug hervor. Der Fanfarenzug ist weit über die Gemeindegrenze hinaus bekannt. Stephan Mast leistet mit der Übernahme vom Dirigat beim Kreisfanfarenzug einen wertvollen Beitrag für den Kreis, sagte Lämmle.